Agencia EFE 24 NOV 2026 - 16:52h.

La revista Stern afirma que el Bayern de Múnich considera que fue "engañado" por los representantes de futbolista

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Según el diario Bild, este miércoles se ha dado una reunión de crisis entre los representantes de Jamal Musiala y directivos del Bayern Múnich. Aunque las acusaciones más importantes las desvela la revista Stern, que afirma que el club alemán considera que fue "engañado" por los representantes de futbolista con respecto a sus problemas neurológicos, lo que explicaría las duras declaraciones que han hecho recientemente altos directivos de la entidad.

En la ciudad deportiva del Bayern se cree que la situación de salud de Musiala puede ser más grave que lo que se ha reconocido hasta ahora, lo que explicaría las declaraciones de Karlheinz Rummenigge que expresó públicamente sus dudas de que el jugador recupera su antiguo nivel y agregó que su rendimiento ya no correspondía al monto de su contrato.

Las declaraciones de Rummenigge, actualmente miembro del Consejo de Vigilancia, desataron una ola de críticas y muchos señalaron que el Bayern estaba abandonando su tradicional papel de darle una protección especial a sus jugadores justo cuando pasaban por problemas.

¿Qué le pasa a Musiala?

La enfermedad de Musiala se hizo pública después de que tuviera desvanecimientos en algunos partidos amistosos y se explicó que el jugador tenía una disfunción neurológica -conocida por el club- y que un cambio en la dosis de la medicación había llevado a esos incidentes.

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Según informaciones del canal privado TTL y de Stern ,Musiala habría tenido un nuevo desvanecimiento a comienzos de la semana anterior, sólo cuatro días antes del partido contra el Colonia en el que reapareció jugando los 20 minutos finales tras volver de una baja por una lesión muscular.

Los representantes de Musiala, según los dos medios, le habrían ocultado inicialmente al club ese incidente. Además, según Stern, el centrocampista habría tenido otro desvanecimiento el 7 de abril, antes del partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Hasta el momento, Musiala está siendo examinado y tratado por dos neurólogos elegidos y pagados por él y sus representantes y el club sólo tiene informaciones procedentes de esos médicos. "Como club no tenemos el derecho de que Musiala sea examinado por neurólogos elegidos por nosotros. Dependemos siempre de los neurólogos elegidos por Musiala. Quisieramos tener claridad y no la tenemos", dijo un representante del club no identificado y citado por Stern.

La revista también asegura que hay una cláusula en el contrato de Musiala -válido hasta 2030- que, en caso de lesión o enfermedad, le permite seguir percibiendo su salario normal antes de que el seguro se encargue de su remuneración. Los pagos del seguro tienen un tope con lo que el la remuneración de Musiala sería más baja. Según cifras no oficiales Musiala está entre los jugadores mejor pagados del Bayern con un sueldo estimado en 25 millones de euros anuales.

En el momento en que se firmó el nuevo contrato, en 2025, el club no estaba al tanto de los desvanecimientos de Musiala, según los mismos medios. En abril de 2025, dos meses antes de firmar el contrato, Musiala tuvo un accidente de coche que ahora se discute si pudo tener relación con sus problemas neurológicos. En ese caso, se podría pensar que el momento de firmar su contrato el jugador ya estaba al tanto de sus problemas.