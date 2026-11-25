Redacción ElDesmarque 25 NOV 2026 - 13:26h.

El Bayern de Múnich rompe su silencio sobre el estado de salud de Jamal Musiala

La situación de Jamal Musiala por sus desvanecimientos y un sueldo de 25 millones: ya se habla de "engaño"

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Jamal Musiala atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera deportiva. Después de varios días de incertidumbre en torno a su estado de salud y su futuro contractual, el Bayern de Múnich ha emitido este miércoles un comunicado oficial para esclarecer la situación del internacional alemán.

La entidad bávara mantuvo este martes una reunión con los representantes del futbolista, un encuentro que ambas partes calificaron de constructivo y en el que acordaron priorizar el bienestar del jugador.

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El Bayern aclara la situación de Musiala

Ante las especulaciones surgidas durante los últimos días, el club alemán y 11WINS, la agencia de representación del centrocampista, han confirmado que Musiala fue sometido a las primeras pruebas médicas por síntomas similares a los de las crisis de ausencia el 22 de abril de 2025. Las exploraciones se realizaron en coordinación con los servicios médicos del equipo tras la aparición de los primeros síntomas neurológicos. Esta fecha cobra especial importancia, puesto que el futbolista había firmado su renovación con el Bayern hasta 2030 apenas dos meses antes.

En las últimas semanas, la declaraciones de algunos directivos del club, quienes plantearon la posibilidad de revisar las condiciones económicas del contrato del joven, habían generado un intenso debate. "La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes", asegura ahora el Bayern en el documento. Tanto el club como los representantes del centrocampista se han comprometido a continuar las conversaciones de manera confidencial.

En el plano deportivo, Musiala regresó a los terrenos de juego el pasado viernes en el empate a uno frente al Colonia, después de varias semanas apartado por una lesión muscular. Con este pronunciamiento, la entidad alemana busca rebajar la tensión generada en los últimos días y trasladar un mensaje de apoyo al futbolista, coincidiendo con un nuevo compromiso de Champions League este miércoles ante el Lille.