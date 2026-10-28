Redacción ElDesmarque Madrid, 28 OCT 2026 - 10:58h.

El delantero inglés, recién coronado con el Balón de Oro, tiene un acuerdo verbal para ampliar su contrato hasta 2029 y el Bayern trabaja en los últimos detalles

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La posibilidad de que Harry Kane vista la camiseta del FC Barcelona ha pasado a ser casi remota. El delantero inglés, que acaba de conquistar el Balón de Oro de 2026, está muy cerca de prolongar su vinculación con el Bayern de Múnich hasta 2029. Jan-Christian Dreesen, CEO del club alemán, ha confirmado que las conversaciones avanzan de forma positiva y que las partes trabajan en los últimos detalles. Una noticia que complica los planes a futuro de un Joan Laporta que tenía al atacante como uno de sus grandes objetivos.

Dreesen confirma que la renovación de Harry Kane está cerca

El máximo ejecutivo del Bayern se ha mostrado optimista en unas declaraciones a BILD sobre la continuidad de su gran estrella. "Soy muy positivo. Hemos mantenido buenas conversaciones y estamos trabajando en los detalles". Además, elogió al delantero tras su reciente reconocimiento individual. "Harry es fantástico, estamos orgullosos de tener al ganador del Balón de Oro", dijo.

Fabrizio Romano también ha informado de que Kane y el Bayern han alcanzado un acuerdo verbal para ampliar el contrato hasta 2029. Según el periodista especializado en el mercado de fichajes, las condiciones principales están pactadas y el inglés está preparado para firmar.

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Joan Laporta se queda sin uno de sus fichajes soñados

El nombre de Harry Kane había aparecido en el radar del Barcelona en las últimas ventanas de fichajes. El delantero inglés encajaba en la búsqueda de un goleador contrastado para liderar el ataque azulgrana y su situación contractual podía abrir una oportunidad de mercado. Una operación similar a la de Robert Lewandowski, que llegó al Camp Nou desde el Bayern en 2022. Sin embargo, el sueño de Joan Laporta se ha truncado por completo. El atacante ha ganado el Balón de Oro 2026 y ahora está a un paso de renovar con el conjunto bávaro.