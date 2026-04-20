Jorge Morán 20 ABR 2026 - 10:37h.

Ha servido como amuleto para cosechar la Bundesliga

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El Bayern de Münich ha vuelto a conquistar una Bundesliga en la que han sido muy superiores a sus rivales, sacando hasta quince puntos al Borussia, segundo clasificado. Y después de lograr el pase a las semifinales de la Champions League venciendo al Real Madrid, los jugadores han desvelado el amuleto que les ha dado suerte y que tiene una gran intrahistoria detrás.

Durante la celebración en el Allianz Arena, los jugadores del Bayern salieron con camisetas en las que se podía ver a una cacatúa impresa en la parte delantera junto al trofeo de la Bundesliga. Incluso Leon Goretzka apareció con la estatúa original, dejando a todo el mundo anonadado.

La intrahistoria de la cacatúa del Bayern

La pasada temporada, los futbolistas germanos se reunieron en un bar a cenar con la intención de ver el partido del Bayer Leverkusen que podía suponer su alirón. El empate de sus rivales dio paso a una gran celebración de los jugadores, en dónde las cervezas estuvieron a la orden del día. El lugar elegido fue el Käfer de Múnich, un restaurante que ahora se ha convertido en un lugar con buena suerte.

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Un restaurante en el que se encontraba una cacatúa de porcelana, la cuál desapareció y se convirtió en el amuleto del equipo de Kompany. "Sin duda vale unos 1000 euros", afirmó Michael Käfer, dueño del local, en Bild. Una pequeña estatua que, nadie sabe como, desapareció del local. "Estaban de un humor fantástico y pasándolo de maravilla. Eso es lo maravilloso, se lo estaban pasando bien y se lo llevaron", explicó.

"No quiero que vuelva la cacatúa, por favor, que se quede con el Bayern y le traiga mucha suerte a Kompany y al equipo", dijo el dueño del local, que lejos de enfadarse vio esta situación como una oportunidad. Esta cacatúa se ha vuelto importantísima dentro del vestuario e incluso cuenta con un cuidador. "Lo único que sé es que Danksy (segundo entrenador) es quien tiene la relación más cercana con él", apuntó Palinha.

Viendo la temporada del Bayern, lo cierto es que la cacatúa ha dado verdaderamente suerte a los de Kompany, quién buscarán que esto siga siendo igual en la Champions League en dónde se verán las caras con el PSG de Luis Enrique.