Jorge Morán 31 MAR 2026 - 09:14h.

Italia se defiende ante las acusaciones

Repesca del Mundial 2026: partidos, fechas, cruces y cómo funciona

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Partido con mucho en juego en la repesca europea al Mundial 2026. Bosnia y Herzegovina recibirá la visita de Italia en Zenica, quién se juega no quedarse fuera de un torneo internacional por tercera vez consecutiva. Y si el partido ya era de alta tensión en la previa, después del entrenamiento de los locales mucho más.

Una historia surrealista en la que Bosnia ha decidido denunciar ante la UEFA lo ocurrido durante su entrenamiento de este pasado lunes. Una denuncia por 'espionaje' en la que señalan a Italia por la presencia de un soldado de su país.

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¿Qué ha ocurrido en el entrenamiento de Bosnia?

La selección de Bosnia entrenaba en Butmir un día antes de viajar a Zenica, dónde se juega la repesca a 70 kilómetros del norte de Sarajevo. El entrenamiento, como viene siendo habitual, estuvo abierto durante los primeros 15 minutos para la presencia de la prensa, pero, con el tiempo cumplido, la presencia de un individuo puso en alerta a los locales.

Con un abrigo militar, unos pantalones cortos y el parche de Italia en su hombro izquierdo, un hombre se quedó presenciando el entrenamiento en una zona no permitida ni para los medios de comunicación. A esto se le sumaba que sostenía un teléfono móvil en sus manos, lo que hizo saltar las alarmas de que se podía tratar de un espía.

La seguridad de la Federación de Bosnia se presentó para echarle de un recinto que no cuenta, como sí lo tienen otras selecciones, con lonas o algún tipo de privacidad. Bosnia y Herzegovina se dio cuenta de que se trataba de un militar de la EUFOR, la misión de la Unión Europea en el país, a la que envió una queja formal con lo ocurrido.

La defensa de Italia con lo ocurrido

Las acusaciones de Bosnia no han gustado nada a los italianos, que se han defendido a través de un comunicado en el que aseguran que no se trata de ningún tipo de espía. Según la federación, la base de mano de la EUFOR se encuentra en una zona cercana al campo de entrenamiento y ahí también se encuentra el cuartel general de la OTAN, con el Batallón Multinacional (MNBN) entre los que se encuentran los Carabinieri italianos.

"El sospechoso no era un espía italiano al servicio de la selección nacional, ni tenía vínculos con otras actividades. Se trataba simplemente de un soldado italiano que, por casualidad, se encontraba allí cerca de su base y, al parecer, se detuvo a observar el entrenamiento de Dzeko y sus compañeros", asegura 'Corriere dello Sport' después de hablar con la Federación de Italia.