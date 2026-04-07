Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 18:48h.

Alineaciones posibles de Sporting Braga y Real Betis en los cuartos de Europa League

Marc Roca apunta a titular este miércoles ante el Braga

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Marc Roca, jugador del Betis, fue el encargado de acompañar a Manuel Pellegrini en sala de prensa este martes para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Sporting de Braga. El mediocampista, convencido de la mejoría de su equipo, no escondió que "a estas alturas, queremos ganar la competición".

"Afrontamos el encuentro con ilusión, con confianza. Es cierto que no estamos en nuestro mejor momento, pero la confianza es altísima. Queremos seguir haciendo historia. La afición estará con nosotros", comenzaba argumentando antes de comentar que, en este viaje, "Isco nos aporta veteranía, experiencia, cuantos más seamos, mejor para el grupo".

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Todas las declaraciones de Marc Roca:

El momento del equipo: "Tenemos la convicción de que estamos haciéndolo bien, sabemos que hay momentos donde no todo sale tan bien, pero queremos hacer historia, queremos la Europa League, queremos estar en la Champions... tenemos objetivos altos, seguro que haremos una gran eliminatoria, así iremos sumando".

El apoyo de la afición: "Para nosotros, tener a la afición aquí siempre nos da más confianza. Ellos siempre nos acompañan y nos dan mucha fuerza para afrontar cualquier partido".

Claves del encuentro en Portugal: "Sabemos que el Braga es un equipo dominador, que es agresivo con el balón. Tenemos que estar tranquilos, con convicción, presionando bien arriba y tener una buena salida de balón, tener personalidad para conseguir un buen resultado".

¿Qué esperáis del Braga?: "Si están aquí es por méritos propios. Les hemos visto, les hemos analizado. Les gusta tener el balón, les gusta salir desde atrás. Sabemos que será un equipo complicado, pero debemos centrarnos en nosotros, en estar bien. Queremos que sea un punto de inflexión para cambiar de resultados".

¿Llega al vestuario esa ilusión por la Europa League?: "Nos llega, esto es una ilusión para nosotros, nos da más energía. Cuando estás en cuartos de final, quieres ganarla, sabemos que para eso habrá que ir paso a paso, tenemos un rival complicado, pero creo que nosotros tenemos un equipo muy bueno, con capacidad de superar eliminatorias y llegar a la final. Paso a paso".

Las desconexiones puntuales del Betis: "No sé si son desconexiones, siempre que recibes un gol se analizan las cosas, pero creo que el equipo está conectado, comprometido. Obviamente muchas cosas podemos mejorarlas, seguro que lo solventaremos".