Cerezo impulsa a Julián Álvarez, mima a Koke y ofrece una renovación vitalicia a Simeone

Juan Pérez 13 OCT 2026 - 15:09h.

En la previa del partidazo ante el Manchester United de Champions League

La incógnita entre el gran triunfo de Mateu Alemany con los fichajes del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid afronta la segunda jornada de la Champions League con la necesidad de puntuar tras la derrota ante el Liverpool, y el buen hacer en LALIGA es la motivación necesaria en busca de la victoria. Enrique Cerezo ha valorado la actualidad en la comida de directivas con la fatídica noticia del fallecimiento de la madre de Koke Resurrección y las consecuencias, pero sin dejar atrás a dos nombres propios: Simeone y Julián Álvarez.

El duelo del Atleti ante el Manchester United es vital a pesar de ser la segunda piedra de toque de la máxima competición europea, pero el peso de la clasificación global. Con la lupa puesta en el nivel de Julián Álvarez y el buen hacer ante el Alavés, el sostén de la actualidad deja una renovación casi vitalicia de por medio y el cariño especial a su capitán tras ausentarse de la convocatoria por la pérdida de su progenitora.

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El presidente del Atlético de Madrid arranca su intervención hablando del delantero argentino y de su puesta a punto, así como de sus movimientos para cambiar de agente: "No sé si ha roto su representante o no, porque no nos ha comunicado nada, al menos a mí. Si ha roto con él sus razones tendrá. Estamos recuperando a Julián para que en los próximos partidos sea la gran figura del fútbol Mundial que todos queremos que sea, estamos en esa línea y creo que lo vamos a conseguir", aclara.

De hecho empuja a Julián tanto como a la afición colchonera para ir en volandas desde esta misma noche ante el Manchester United: "Necesita ese gol, el cariño del público y ese aplauso de todos los atléticos para que la recuperación ,e todo este lío que ha habido sea perfecta y rápida", confiesa.

La renovación vitalicia de Simeone y el cariño a Koke

Una de las cuestiones más llamativas es el recordatorio de que Diego Simeone acaba contrato en junio de 2027, lo que ha tenido como acompañamiento una invitación formal al argentino por parte de Cerezo. "Estamos contentos con él como con Julián y con todos los jugadores, de momento todavía queda tiempo para hablar de renovación, pero Cholo es un entrenador de la casa, lleva 15 años con nosotros y si quiere estar 15 años más lo estará", aclara con tranquilidad.

Al mismo tiempo se acuerda de Koke tras el fallecimiento de su progenitora: "Mandar un fuerte abrazo a Koke, sentimos la muerte de su madre y le animamos para que en unos días esté totalmente repuesto de una gran pérdida". Un suceso que le dejará alejado del césped hasta recuperar el ánimo y las fuerzas para volver.