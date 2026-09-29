Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 20:23h.

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La reconciliación entre la Asociación de Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid cada vez está más cerca. Más aún después de que Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG y también actual presidente de la EFC, haya asegurado en la Asamblea anual que celebra la organización que el club blanco está en proceso de reintegrarse en la organización tras haber abandonado el proyecto de la Superliga. Al Khelaifi ha querido agradecer personalmente a Florentino Pérez, con quien la relación había estado muy perjudicada hace unos años por el tema de la Superliga y el fichaje de Mbappé, y también al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al darle la bienvenida a la familia de la EFC.

"Me gustaría dar las gracias al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por su confianza en la EFC: bienvenido de nuevo a la familia. También me gustaría dar las gracias al presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, por creer que el futuro del fútbol europeo debe construirse sobre la base de la unidad y los intereses colectivos; y nos complace que estén a punto de reincorporarse a la familia de los Clubes de Fútbol Europeos", comentó el presidente del PSG, teniendo ese detalle especial con ambos clubes españoles.

La presencia de Anas Laghari en Copenhague, donde ha tenido lugar la Asamblea de la Asociación de Clubes Europeos, también se entiende como un acercamiento entre el Real Madrid y la EFC, aunque en esta ocasión acudió a la asamblea en representación de A22, la empresa promotora de la Superliga.

El dardo de Al Khelaifi a Infantino

Otro de los temas candentes ha sido la relación con la FIFA y el boicot a la propuesta de Gianni Infantino de privatizar el Mundial de Fútbol. “El fútbol mundial también es muy importante para nuestros clubes. Todos vimos la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano: 857 jugadores procedían de clubes europeos, lo que supone casi el 70 % del total de jugadores y el equivalente a la composición de 33 de las 48 selecciones. Espero que la gente vea por fin el valor de los clubes”, señaló Khelaifi.

“Es realmente triste ver la situación actual. En lugar de mejorar nuestro deporte, estamos perdiendo el tiempo lidiando con problemas y dificultades. El fútbol funciona cuando nos escuchamos unos a otros. Cuando somos transparentes entre nosotros. Pero, sobre todo, cuando somos honestos. Y sean cuales sean nuestras diferencias, el fútbol es más grande y más importante que cualquiera de nosotros”, zanjó al respecto el presidente del PSG antes de finalizar su intervención pidiendo a Aleksander Ceferin que se vuelva a presentar a las elecciones de la UEFA del próximo mes de diciembre.