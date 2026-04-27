Oblak, el debate en la portería y la competencia con Musso: "Siempre es difícil"

Saray Calzada 27 ABR 2026 - 19:01h.

Oblak habló ante los medios en la previa al partido contra el Arsenal

Buenas noticias desde la enfermería del Atlético de Madrid antes de medirse al Arsenal

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El Atlético de Madrid afronta las semifinales contra el Arsenal en Champions. En la previa han sido varios los jugadores que han salido a escena. Uno de ellos ha sido uno de los capitanes, Jan Oblak. El portero acaba de salir de lesión y poco a poco está volviendo a la portería. En su ausencia se ha empezado a generar un debate de si debe seguir y si Juan Musso está para ser titular. Al guardameta esloveno le preguntaron por ello.

"Cuando estás lesionado siempre es difícil porque ayudas al equipo de otra manera, desde fuera. Pero hay otros compañeros que lo hacen bien. Somos un equipo y todos hacemos lo que nos toca. El equipo está bien, fue una pena no ganar la Copa pero es pasado. Ahora tenemos el partido más importante de la temporada y lo competiremos como hay que hacerlo en estos partidos", dijo sobre su lesión.

El portero habló de cómo ve la competencia con su compañero. "La verdad es que estoy muy bien, quería volver al 100%, Juan lo ha hecho muy bien y hemos pasado a las semifinales tras ganar al Barcelona. Yo estoy contento porque he buscado en la recuperación volver al 100%. Daré todo de mi parte como siempre".

Oblak y la oportunidad de la Champions

Más allá de lo individual, el Oblak también respondió sobre lo objetivos del Atleti y si están ante una oportunidad única de ganar la Champions. "Siempre es especial jugar para este club, da igual el partido que te toca. La Champions es importante, pero ponerse esta camiseta siempre es especial. No siempre se tiene la oportunidad de jugar una semifinal, con muchas ganas yo y todo el equipo. Haremos lo posible e imposible para pasar".

También le preguntaron sobre si creía que el fútbol le debía una Champions tras las dos últimas finales perdidas contra el Real Madrid. "El fútbol no lo veo así, lo que debe, lo que no, lo justo, lo injusto. La vida no siempre es justa. Hay que pelearlo, no creo que se nos deba nadie, tenemos que ir a por ello en el campo, sola no va a llegar".