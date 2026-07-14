David Torres 14 JUL 2026 - 15:59h.

Rubén Muñoz, internacional sub 19

El Valencia CF lo ha renovado hasta 2029

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con el defensor Rubén Muñoz de Morales, que continuará su formación en la Academia del Valencia CF. Señalado como el Gayà o el Jesús Vázquez del futuro, es internacional por todas las categorías inferiores de la selección española y en Paterna hay fundadas esperanzas de que llegue a la élite. Es su segunda renovación profesional con el club, prueba inequívoca de la apuesta decidida por él. Lo renueva hasta 2029.

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Ya fue convocado con el primer equipo ante el FC Barcelona, sin duda el momento más emotivo para él: "Los momentos más especiales, para mí, lo más reciente, la convocatoria con el primer equipo, contra el Barça. Luego, muchos trofeos de liga, que hay varios. Y también pues el más antiguo, mi primer gol, con el Valencia, que me acuerdo que fue en Querubín".

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Quince años en el Valencia CF, capitán del juvenil campeón

El jugador valenciano llegó al club en 2012, cuando llegó con 5 años de edad en categoría prebenjamín. Desde entonces, ha crecido siempre de la mano del Valencia Club de Fútbol en todas las etapas formativas hasta llegar a ir convocado con el primer equipo en la última jornada de la 25.26.

La pasada temporada fue el capitán del VCF Juvenil 'A' en una grandísima temporada en la consiguieron el segundo título consecutivo de División de Honor y disputaron la Copa de Campeones.

Ahora, completará su primera temporada en el Valencia Mestalla tras finalizar su etapa juvenil logrando tres títulos consecutivos: uno en Liga Nacional y dos de División de Honor. En la pasada 25.26, acumuló 13 partidos en el Grupo III de Segunda Federación con el filial valencianista y fue capitán de un VCF Juvenil 'A' se proclamó campeón liguero y disputó Copa de Campeones.

"Son ya 15 años aquí, en este club, el club de mi vida. Vivo en Valencia y he sido valencianista toda mi vida. Cuanto más años esté aquí, pues para mí mucho mejor, y súper contento"

"Son ya 15 años aquí, en este club, el club de mi vida. Vivo en Valencia y he sido valencianista toda mi vida. Cuanto más años esté aquí, pues para mí mucho mejor, y súper contento", ha dicho el lateral que estará ya a las órdenes de Óscar Sánchez.