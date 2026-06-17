Juan Pérez 17 JUN 2026 - 10:09h.

El dolor de la familia origina un pensamiento que va más allá de un choque casual de helicópteros

El influencer brasileño que huyó de la muerte al rechazar el helicóptero de Gaspi y Oliver Tree

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La dolorosa muerte de Gaspi ha conmocionado a medio mundo y ahora conecta públicamente con su familia después de unos días de luto, silencio y agradecimiento tras el choque de helicópteros en Río de Janeiro. Ricardo Prim, padre de Gaspar, levanta por primera vez la mirada para convencerse de la despedida inesperada de su hijo con sólo 23 años y deja mensajes sorprendentes como la suposición de que no fue un accidente.

El padre de Gaspi ha publicado algunas fotos en redes sociales para despedirse públicamente de su hijo justo antes de hablar con Clarín, uno de los medios más relevantes en Argentina. Lo hace desde su librería en Puerto Madryn donde los vecinos le acompañan a cada minuto entre regalos, abrazos y el recordatorio de un pasado que ahora queda en llamadas y mensajes constantes en su teléfono.

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Una de las declaraciones más sonadas de Ricardo está sobre el hecho en sí del accidente, porque no duda ni un segundo al declararlo como algo más a pesar de las dudas. "No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", aclara.

El caso sigue bajo investigación más allá de las elucubraciones de internet, un peligro para sostener a día de hoy cualquier cosa que no sea pensar en el accidente. Sobre todo por las declaraciones en las últimas semanas de Oliver Tree, que dan la vuelta al mundo junto a teorías que pueden romper el sentir de una familia que ahora sólo pasa por la pérdida.

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Por otra parte la familia de Gaspi se ha puesto en contacto con el argentino Coscu para desmarcarse públicamente de las colectas oficiales para cubrir los gastos relacionados con devolver al creador de contenido a su país. En el comunicado agradecen la solidaridad de un grupo de personas que ya han cubierto los costes para el regreso del cuerpo, pero lo han hecho de manera privada y sin constatar peticiones públicas que se han hecho virales lejos de la realidad. La única conocida es la de Germán Garmendia, que pidió en redes sociales un contacto de la familia para ayudar en esa misión, pero no se ha dado a conocer ningún nombre oficial de los que finalmente ha colaborado.

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Por esa razón le piden a la comunidad que no colaboren con ninguna causa para evitar estafas, porque de puertas adentro lo han gestionado todo con amigos de confianza que han aparecido en el momento oportuno. El mensaje cierra con un guiño precioso a la comunidad: "Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño".