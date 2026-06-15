El influencer brasileño que huyó de la muerte al rechazar el helicóptero de Gaspi y Oliver Tree

Juan Pérez 15 JUN 2026 - 12:46h.

Estaba invitado pero prefirió aceptar otra propuesta y así salvó su vida

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El dramático choque de los helicópteros en Río de Janeiro con el fallecimiento de Gaspi y Oliver Tree deja un asterisco en el nombre de Iae Break, un joven que sin saberlo, salvó su vida. Este influencer brasileño estaba invitado a formar parte del vuelo pero rechazó la propuesta para hacer otro tipo de contenido, una decisión que le ha cambiado la vida y de la que cuenta su experiencia en un momento especialmente duro para la comunidad.

El brasileño Thiago Alcántara, más conocido como Iae Break, deja en las últimas horas un mensaje inaudito a sus más de tres millones de seguidores. Después de una jornada donde ha compartido eventos con el cantante Oliver Tree y el productor brasileño Lucas Brito, algo que subió a redes sociales como parte del contenido conjunto, ahora sale entre lágrimas a contar que él mismo podía haber formado parte de la expedición.

Con lágrimas en los ojos y un tono de voz que denota una tristeza total, Iae Break desvela en una entrevista que él estuvo a punto de subirse a ese helicóptero: "Se suponía que yo estaría en el helicóptero del accidente de hoy. Me invitaron, pero no pude ir porque tenía un compromiso previo", una decisión que le ha cambiado la vida después de compartir varios ratos con Oliver y Lucas antes de que ambos salieran junto al piloto, Gaspi y el productor argentino Lucas Vignale al aire.

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Break explica que la presencia de Oliver en Brasil era la de conectar con los brasileños porque tenían una energía muy similar a la suya. Y estaban juntos porque quería hacerle compañía para llevarle a lugar emblemáticos de Rio para grabar contenido. "Oliver tenía un corazón enorme, era extremadamente talentoso, extremadamente concentrado, decidido", explicó el creador de contenido. Un recuerdo, activo en sus redes sociales, que difícilmente escape a su memoria.