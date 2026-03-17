Raphinha, Jugador Hyundai de la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS

Celia Pérez 17 MAR 2026 - 10:04h.

El brasileño anotó un triplete ante el Sevilla

Gavi regresa 204 días después y se lo agradece a Hansi Flick: “Ha estado conmigo como un padre”

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El Barcelona se impuso este domingo al Sevilla en un partido con goleada que sirve para dar un golpe en la cima de la mesa en su lucha por el liderato. El conjunto de Hansi Flick se impuso gracias al trabajo de todo el equipo, pero muy especialmente por un protagonista sobre el resto: Raphinha. El brasileño anotó un triplete que fue clave en el encuentro y que le han llevado a ser el el Jugador Hyundai de la jornada 28 de LALIGA EA Sports.

Junto a Cancelo, ambos fueron los protagonistas de los dos primeros tantos del conjunto local, tras sendos penaltis forzados por el lateral: en el primero fue derribado por Sow y en el segundo su internada en el área acabó interrumpida por una mano de Carmona. Raphinha fue el encargado de transformar ambos: el primero al estilo Panenka y el segundo ajustando el balón a la cepa del poste derecho y haciendo inútil la estirada de Vlachodimos.

El tercero del brasileño, cuarto del Barça, llegó a los seis minutos de la reanudación con un chut dentro del área que despistaba a Vlachodimos después de golpear en Gudelj.

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Raphinha analiza la victoria del Barça

Raphinha, que con el triplete alcanzó los once goles en LALIGA y escaló hasta la sexta plaza, señaló que el conjunto azulgrana controló "bien el partido", como demuestran los tres goles que anotó en la primera parte, y que el 3-1 con el que se llegó al descanso les ayudó "bastante" en este sentido.

"Lo hemos hecho muy bien. Encajamos dos goles al final de cara parte y tenemos que estar más atentos. Salimos un poco descontentos por esto, pero en general ha sido un partido espectacular. Hay que seguir así y minimizar los errores. Jugando así es difícil que nos ganen", añadió.

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Sobre la decisión de definir el primer penalti con un disparo a lo Panenka, el brasileño comentó que intenta variar "para intentar confundir al portero", puesto que hoy en día los guardametas "estudian bastante a los pateadores".

Raphinha también habló de su conexión con la afición del Barcelona: "Desde que llegué quiero a este club. Besarme el escudo al marcar es mi manera de responder al cariño que recibo. Hasta el ultimo día que esté en el club daré mi máximo".