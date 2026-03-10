Nico González, Jugador Hyundai de la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS

Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 15:47h.

Nico González se rinde a Griezmann por su taconazo entre los rumores de salida: "Nosotros lo disfrutamos"

Anotó un doblete frente a la Real Sociedad

La jornada 27 de LALIGA EA SPORTS dejó grandes y emocionantes encuentros que se resolvieron en la recta final. Uno de ellos fue el que enfrentó en el Metropolitano al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Un avance de la próxima final de la Copa del Rey. Ganaron los de Simeone por 3-2 en un duelo titánico con goles, ocasiones, emoción y buen fútbol. Una tarde en la que Nico González se alzó como protagonista.

El jugador del Atlético de Madrid ha sido nombrado el Jugador Hyundai de la jornada 27 en LALIGA EA SPORTS por su partidazo ante la Real Sociedad. Nico González anotó un doblete calve y protagonizó múltiples ocasiones en las que estuvo cerca del gol. Por su aportación al equipo es bien merecedor del premio.

El olfato de Nico González

Si algo fue clave ante la Real, además del empuje colectivo, fue el acierto de Nico González con la red de Remiro. Estuvo fino y sus dos goles tuvieron buena culpa de la victoria. Después de un par de ocasiones clarísimas, acertó por primera vez tras un taconazo de lujo de Griezmann dentro del área. Recibió y le pegó a un lado poniendo de nuevo por delante al Atlético cuando marchaban 1-1.

Poco después empató Oyarzabal pero Nico apareció de nuevo para responder. Con el Atlético volcado, un centro al corazón del área lo cazó en el aire y lo puso ajustado a un palo donde no llegó Remiro. Era el definitivo 3-2. El resultado ya no se movería más y permite al Atlético seguir manteniendo esa tercera plaza por delante del Villarreal y tras Real Madrid y Barcelona.

Nico González se llevó los elogios del público tras su partido, de sus compañeros y el título de Jugador Hyundai a casa tras una brillante tarde.