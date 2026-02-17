Lucas Gatti 17 FEB 2026 - 19:04h.

Nico González acentúa las dudas

Alarma en España: las grandes dudas de Luis de la Fuente a 45 días de la Finalísima y cuatro meses del Mundial 2026

A 38 días de que se dispute la Finalisima, la Selección Argentina, rival de La Roja, tiene a varios de sus futbolistas entre algodones y en duda para disputar dicho encuentro. Nicolás González, futbolista argentino del Atlético de Madrid, sufrió una lesión muscular en un muslo que lo mantendrá fuera de las canchas como mínimo tres semanas. El atacante sintió una molestia muscular en el duelo frente al Rayo Vallecano del pasado fin de semana y los estudios que se realizó confirmaron la lesión.

“El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, informó el cuadro colchonero en un comunicado en sus redes oficiales, dejando claro que no tiene fecha de regreso a los terrenos de juego y que su recuperación le podría demandar más tiempo.

De esta manera, el delantero argentino no tiene asegurada su presencia con Argentina ante España para la Finalísima, partido que se disputará el 27 de marzo en Qatar. El director técnico argentino Lionel Scaloni no lo tendría en cuenta para que se recupere por completo de cara al Mundial 2026. Por esto motivo, el cuerpo técnico argentino irá evaluando su evolución y el tiempo que le demande.

Por otra parte, Juan Foyth se perderá la final entre la selección argentina y española en el estadio Lusail, en Doha. El defensor del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en la caída de su equipo ante Real Madrid por 2 a 0 en LaLiga. El argentino tendrá una recuperación estimada de entre 4 y 6 meses, por lo que también se perderá la Copa del Mundo 2026. Su presencia está descartada en ambos compromisos.

Lo Celso y Paredes

A inicios de febrero, Giovani Lo Celso sufrió una lesión miotendinosa en su muslo derecho tras una acción fortuita que padeció en el encuentro ante el PAOK. Aunque el comunicado del Betis indica que "su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso", esta lesión lo tendrá un tiempo más alejado del verde ya que su recuperación va lenta.

Según pudo saber ElDesmaque , le queda un mes más de recuperación y no regresará por lo menos hasta mediados de marzo a entrenar con normalidad junto a sus compañeros. Es más, en el conjunto sevillano creen que, hasta principio de abril, el futbolista no estará disponible para un partido oficial. De ser así, Scaloni lo perderá para la Finalísima contra España. La idea del cuerpo técnico albiceleste seria no apurarlo y que se recupere por completo para el Mundial 2026.

PUEDE INTERESARTE Los delanteros que podrían ir al Mundial 2026 con España tras la grave lesión de Samu Omorodion: lista de candidatos

Cabe recordar que Lo Celso se quedó afuera de Qatar 2022 por una lesión previa al inicio de la copa y no quiere volver a pasar por esa situación, ni el jugador ni el cuerpo técnico albiceleste. Por su parte, Nicolás Tagliafico, otro futbolista clave para el seleccionado argentino, sufrió un esguince de tobillo a finales de enero y su regreso a las canchas en el Olympique de Lyon de Francia sigue siendo incierto.

Por último, Leandro Paredes padece una lesión crónica en uno de sus tobillos. El volante central de Boca no disputará los próximos dos encuentros, y será baja como mínimo por diez días. El mediocampista campeón del Mundo en el 2022 padece un dolor fuerte en su tobillo derecho, que lo tiene a maltraer desde el último enfrentamiento contra Racing Club, en diciembre pasado. Para jugar los partidos, se debe infiltrar para evitar el dolor. Pero en el último encuentro, el dolor que sintió fue tan fuerte que pidió el cambio. Por este motivo, Paredes será cuidado un tiempo y el cuerpo médico de Boca analizará los pasos a seguir, que podría derivar en un tratamiento a largo plazo. Si esto ocurriese, podría no jugar la Finalisima contra España en Qatar.