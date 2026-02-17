Vinicius Jr, Jugador Hyundai de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS

María Trigo 17 FEB 2026 - 00:21h.

Lideró la victoria del Real Madrid y se reconcilió con el Bernabéu

El ‘agente’ Vinicius ya va a por el siguiente objetivo del Real Madrid

Jornada perfecta para Vinicius Jr y el Real Madrid, que es el nuevo líder del campeonato tras la derrota este lunes del FC Barcelona ante el Girona en Montilivi. El brasileño fue el gran líder del equipo de Álvaro Arbeloa, que goleó a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (4-1). El atacante blanco fue el MVP del choque y, para la redacción de ElDesmarque, también el mejor de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS. Por ello, ha sido elegido el Jugador Hyundai de la misma.

Vini amargó la noche a Jon Mikel Aramburu, quien no fue capaz de frenarle y al que terminó sacándole dos penaltis que él mismo se encargó de materializar. Fue un peligro constante, transformó los pitos en aplausos y, además, tuvo el hat trick en un gol con el hombro en el tramo final que fue anulado por fuera de juego.

De nuevo sin Mbappé en el campo se vio la mejor versión del '7' madridista dejando patente una vez más una incompatibilidad que ni Carlo Ancelotti ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa han conseguido resolver. Con Gonzalo al lado todo es más sencillo para un jugador que regresaba tras cumplir sanción en Mestalla después de un choque ante el Rayo en el que arrancó con golazo y terminó desesperando a la parroquia blanca.

Pero todo eso, como decimos, ya es historia. Vini se echó el equipo a la espalda. Comandó y lideró el ataque blanco y espoleó a una grada con la que vivió una reconciliación total. Está claro que sea por lo que sea, este Vinicius es otro con Arbeloa en el banquillo. Vuelve a tener confianza en sí mismo y a ser absolutamente determinante. Su desequilibrio y partizado frente a la Real Sociedad lo convierten en el jugador Hyundai de la Jornada 24.