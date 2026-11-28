Coches y Motos 28 NOV 2026 - 05:08h.

El iX3 rompe con lo establecido en BMW y apuesta por un diseño arriesgado

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

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BMW ha dado uno de los pasos más importantes de su historia reciente con la llegada del nuevo iX3. El SUV eléctrico inaugura la arquitectura Neue Klasse, una generación de vehículos que introduce cambios profundos en el diseño, la tecnología y los sistemas de propulsión de la firma alemana. Su objetivo es competir directamente con modelos como el Mercedes GLC eléctrico, el Audi Q6 e-tron y otros SUV premium de nueva generación.

El nuevo iX3 también representa una ruptura respecto a la anterior generación del modelo. BMW ha desarrollado una plataforma específica para vehículos eléctricos, una arquitectura de 800 voltios y un sistema de baterías destinado a mejorar la autonomía y la velocidad de carga. El resultado es un SUV familiar que combina prestaciones elevadas con cifras de eficiencia especialmente competitivas.

Un diseño que inaugura una nueva etapa

El BMW iX3 mide aproximadamente 4,78 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una reinterpretación de los característicos riñones de BMW, ahora más estrechos y verticales, acompañados por una firma luminosa que recupera elementos de modelos históricos de la marca. Las superficies son relativamente limpias y buscan mejorar la aerodinámica.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones equilibradas. La trasera incorpora unos pilotos estilizados y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un SUV con una imagen moderna, aunque mantiene suficientes elementos reconocibles para identificarlo inmediatamente como un BMW.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes próxima a los 2,90 metros. El maletero ofrece aproximadamente 520 litros, mientras el compartimento delantero añade unos 58 litros. Estas cifras permiten utilizar el iX3 como automóvil familiar y transportar equipaje durante viajes largos sin demasiadas dificultades.

Hasta 805 kilómetros de autonomía

La versión de lanzamiento BMW iX3 50 xDrive utiliza dos motores eléctricos y tracción total. La potencia conjunta alcanza los 469 CV, mientras el par máximo se sitúa en 645 Nm. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,9 segundos, unas prestaciones elevadas para un SUV familiar de estas dimensiones.

La batería tiene una capacidad útil de aproximadamente 108,7 kWh y permite anunciar hasta 805 kilómetros de autonomía combinada WLTP en determinadas configuraciones. Esta cifra representa uno de sus principales argumentos frente a los competidores, aunque la autonomía real dependerá de la velocidad, la temperatura y las condiciones de utilización.

La arquitectura de 800 voltios admite potencias de carga rápida de hasta 400 kW. BMW anuncia que es posible recuperar energía equivalente a unos 372 kilómetros de autonomía homologada en diez minutos bajo condiciones favorables. También permite realizar una recarga del 10 al 80% en aproximadamente 21 minutos, siempre que el cargador y la batería se encuentren en condiciones adecuadas.

Un interior completamente renovado

El iX3 introduce el nuevo sistema BMW Panoramic iDrive, que modifica considerablemente la distribución de la información. Una proyección panorámica situada en la parte inferior del parabrisas muestra datos relevantes, mientras una pantalla multimedia central permite gestionar numerosas funciones del automóvil. También dispone de un volante con controles específicos y asistentes avanzados de conducción.

BMW ha desarrollado nuevos sistemas electrónicos para mejorar la gestión de la propulsión, la recuperación de energía y el comportamiento dinámico. Estas soluciones buscan ofrecer una conducción más precisa y eficiente, manteniendo el carácter deportivo tradicional de la marca.

El Mercedes GLC eléctrico y el Audi Q6 e-tron representan alternativas importantes dentro del segmento premium. El nuevo BMW iX3 responde con una autonomía homologada especialmente elevada, carga rápida y una arquitectura tecnológica completamente renovada. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para BMW, que trasladará progresivamente estas soluciones a otros modelos.