Coches y Motos 24 NOV 2026 - 21:54h.

Hasta 469 CV de potencia y más de 800 km de autonomía

El nuevo BMW es el familiar más espectacular que ha fabricado BMW y supera a modelos más caros

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El BMW iX3 inaugura una nueva etapa para la marca. Es el primer modelo de la familia Neue Klasse y estrena un diseño más limpio, junto con una arquitectura eléctrica de última generación. Su silueta futurista llama la atención, pero mantiene el formato de un SUV pensado para convivir con él cada día. BMW combina aquí imagen, espacio y tecnología.

El iX3 mide 4,78 metros y tiene una batalla de 2,90 metros. El maletero ofrece 520 litros, ampliables hasta 1.750 al abatir los asientos traseros. Hay sitio para el equipaje de vacaciones, la compra y los bultos de una escapada familiar. También compite con el Audi Q6 eléctrico y el Polestar 3.

Tres versiones mecánicas muy solventes

La versión de acceso, iX3 40, entrega 320 CV y 500 Nm a las ruedas traseras. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza 200 km/h. Su batería de 82,6 kWh permite recorrer hasta 637 kilómetros según el ciclo WLTP. Es una autonomía que permite plantear viajes largos con menos paradas.

Por encima está el iX3 50 xDrive, con dos motores y 469 CV. La tracción total le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Su batería de 108,7 kWh homologa hasta 805 kilómetros. La arquitectura de 800 voltios admite carga de hasta 400 kW. Esta versión combina una gran autonomía con prestaciones propias de un deportivo.

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Equipamiento de lujo

El habitáculo también cambia. El iX3 incorpora BMW Panoramic Vision, que proyecta información a lo largo de la base del parabrisas. La pantalla central y los asistentes de conducción completan un puesto moderno. El equipamiento añade asientos delanteros calefactables, carga inalámbrica y Driving Assistant Plus. También suma cámara de 360 grados, sensores de aparcamiento y control de presión de neumáticos.

BMW anuncia el iX3 40 desde 63.486 euros al contado. La financiación facilitada plantea 47 cuotas de 450 euros, una entrada de 15.239 euros y una última cuota de 37.384 euros. La cuota mensual, por tanto, es solo una parte del desembolso. Conviene revisar el coste total y las condiciones antes de decidir.