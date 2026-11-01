El nuevo BMW iX3 es, para la mayoría, el modelo eléctrico más bonito de la historia de BMW

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 04:07h.

BMW se pasó el juego cuando creó este SUV eléctrico

El nuevo BMW Serie 5 recupera la elegancia clásica de BMW y supera en presencia a berlinas más caras

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BMW ha dado un giro importante a su lenguaje de diseño con el nuevo iX3. El fabricante alemán apuesta por una estética futurista, elegante y diferente a la de sus anteriores SUV eléctricos. Su silueta combina superficies limpias, proporciones equilibradas y una interpretación moderna de la clásica parrilla de BMW. El resultado es un vehículo que, para muchos, puede presumir de ser el eléctrico más bonito de la historia de la marca.

El nuevo BMW iX3 también destaca por sus dimensiones. Mide 4,78 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,89 metros. El maletero ofrece 520 litros, ampliables hasta 1.750 litros. BMW combina así una carrocería sofisticada con el espacio que necesita un SUV familiar.

Hasta 469 CV de potencia y más de 800 km de autonomía

La gama comienza con una versión eléctrica de 320 CV y 645 Nm de par máximo. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza los 200 km/h. Su batería de 82,6 kWh permite recorrer hasta 637 kilómetros según el ciclo WLTP. El precio de partida es de 64.250 euros.

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Por encima aparece una variante de 374 CV, que mantiene los 645 Nm de par máximo. Su aceleración mejora hasta los 4,9 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado. También aumenta la velocidad máxima hasta los 210 km/h. La batería conserva los 82,6 kWh y ofrece 621 kilómetros de autonomía. Cuesta desde 66.800 euros.

Pero la verdadera sorpresa llega con la versión superior. El BMW iX3 más avanzado desarrolla 469 CV gracias a sus dos motores eléctricos. Incorpora una batería de 108,7 kWh y una arquitectura de 800 voltios. Su autonomía homologada alcanza los 805 kilómetros WLTP, una cifra sobresaliente. Esta variante arranca en 73.150 euros.

El BMW que señala el camino de la marca hacia el futuro

La tecnología de carga también juega a favor del nuevo iX3. BMW anuncia que puede recuperar del 10 al 80 % de la batería en menos de 15 minutos utilizando cargadores ultrarrápidos compatibles. Una capacidad que facilita los viajes largos y reduce considerablemente las esperas durante las paradas.

El equipamiento incluye BMW Panoramic Vision, llantas de 20 pulgadas, asientos delanteros calefactados y carga inalámbrica para móviles. También incorpora Driving Assistant Plus, sistemas de seguridad y detalles exteriores Iconic Glow. Rivales como el Audi Q6 e-tron o el Polestar 3 no lo tienen nada fácil.