Coches y Motos 31 JUL 2026 - 03:50h.

Visualmente mejora al X3 y en tecnología incluye lo mejor de la marca

La Voge 900 DSX es una BMW

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El BMW iX3 inaugura su primera generación como modelo eléctrico independiente. No es una simple variante del X3 convencional. Cambia la plataforma, las proporciones y el lenguaje estético. La carrocería es más limpia y el frontal anticipa el futuro de BMW. Su silueta divide opiniones, pero tiene una personalidad inconfundible.

El salto no es únicamente estético. La plataforma incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y nuevas celdas cilíndricas. En un cargador ultrarrápido puede pasar del 10 al 80 % en menos de 15 minutos. Es una mejora fundamental para reducir las esperas y convertir los viajes largos en algo más sencillo.

Espacio para toda la familia y mucha presencia

Por dimensiones se acerca al Audi Q6 e-tron, su rival más directo. Mide 4,78 metros de largo y su batalla alcanza los 2,90 metros. El espacio interior resulta amplio. También destaca el maletero, con 520 litros en configuración normal y hasta 1.750 litros cuando se abaten los asientos posteriores.

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La versión de acceso parte de 67.997 euros. Utiliza un motor eléctrico de 320 CV y entrega 645 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza 200 km/h. Su batería de 113 kWh permite homologar 637 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

Por encima aparece una alternativa de 469 CV equipada con dos motores síncronos. Mantiene 645 Nm, pero rebaja el 0 a 100 km/h hasta 4,9 segundos. La velocidad máxima aumenta a 210 km/h. Su batería de 108,7 kWh eleva la autonomía hasta unos impresionantes 805 kilómetros WLTP.

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Esta versión superior arranca en 76.177 euros. La diferencia frente al modelo básico es importante, aunque ofrece mejores prestaciones, dos motores y una autonomía excepcional. Los 805 kilómetros homologados sitúan al iX3 entre los eléctricos más capaces para viajar. Además, la carga ultrarrápida permite aprovechar mejor esa capacidad.

El equipamiento incluye llantas de 20 pulgadas, asientos delanteros calefactados y carga inalámbrica para el teléfono. Añade BMW Panoramic Vision, Driving Assistant Plus y Active Guard. También incorpora el paquete exterior Iconic Glow, cable de carga de hasta 22 kW y BMW Charging Card. Tecnología alemana aplicada a un SUV nuevo.