Más deportiva, barata y, para muchos, una alternativa mejor que la Aprilia RS 457

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 13:29h.

La Benelli Tornado 500, una opción que pasa un poco desapercibida

Aprilia tiene una moto con un descuento increíble que se puede conducir con el carné de coche

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Sabemos que la Aprilia RS 457 es una moto excepcional, y una de las deportivas que más merecen la pena hoy en día. Pero hay otra alternativa que, para mucha gente, es una alternativa incluso más interesante, al ser más barata, e igual de deportiva o más. Se trata de la Benelli Tornado 500, una opción que pasa un poco desapercibida, pero que en cuanto descubras todo lo que ofrece y al precio que lo hace, comprobarás al momento que es una inversión segura.

Destaca por su apartado visual, con una parte frontal muy peculiar, donde dos imponentes guías de LED que hacen las funciones de luces diurnas engloban en su interior las bombillas, también de LED, para las luces de cruce y de carretera. Y las luces traseras se integran en los intermitentes para que la zaga quede más liberada. La moto está construida sobre un chasis tubular de acero tipo Trellis, al que se encuentra anclado un basculante doble brazo de aluminio, con horquilla invertida Marzocchi.

El motor que emplea esta moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, con distribución por doble árbol de levas y ocho válvulas. Entrega una potencia de 47,6 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 46 Nm a 6.000 rpm. Cuenta con embrague anti-rebote para facilitar la conducción deportiva, y algo que también nos llama la atención es su pantalla TFT de cinco pulgadas y alta resolución, con conectividad mediante Bluetooth.

La Benelli Tornado 500 cuesta 5.600 euros

Si te preguntas por el precio que tiene esta Benelli Tornado 500, como es lógico, tenemos una excelente noticia que darte. Porque no va a hacer falta que hagas ninguna locura, y tan solo vas a necesitar un total de 5.600 euros en caso de que desees hacerla de tu propiedad.