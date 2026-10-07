Bonita, cómoda y fácil de llevar, esta Kawasaki es una de las deportivas más interesantes

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 21:10h.

Esta moto ha recibido una actualización recientemente

Kawasaki tiene una moto que se utiliza para el campo

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Si hay una moto de Kawasaki que nos encanta y que nos parece irresistible, esa es la Ninja ZX 10 R, que es maravillosa en todos los sentidos, y que se ha ido actualizando y mejorando con el paso de los años. Esto le permite ser una de las propuestas más convincentes dentro del segmento de las súper deportivas, y tiene un precio más que justo y razonable. En cuanto a los colores para elegir, se pueden seleccionar el verde lima y el negro.

Esta moto ha recibido una actualización recientemente, y se ha mejorado la aerodinámica, además de haberse instalado una nueva toma de Ram Air, se ha revisado el motor para recibir la homologación Euro 5+ y se han instalado unos nuevos faros delanteros. Es claramente una moto heredada de la competición, con prestaciones magníficas, y con una estética que es prácticamente imposible de mejorar, viendo su frontal agresivo o sus faros híbridos.

El propulsor que tiene equipado esta moto es de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro cilindros en línea, superando los 200 CV de potencia de manera holgada. Y esto permite a la moto poder llegar a velocidad superiores a los 300 kilómetros por hora, lo que es una auténtica barbaridad. En el apartado electrónico, la IMU desarrollada por Bosch gestiona todo, incluyendo el control de tracción, el control de freno motor, el control anti-wheelie o el control de salida, mientras que en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas.

El precio de la Kawasaki Ninja ZX 10 R

Si quieres adquirir la Kawasaki Ninja ZX 10 R, no hará falta que pagues más que un total de 20.175 euros, lo que a todos nos parece una cantidad muy accesible, y en la que se incluye el seguro de forma gratuita.