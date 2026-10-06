Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 08:17h.

El Mazda que demuestra que la marca no tiene nada que envidiar de las premium

El Mazda 6e es un dolor de cabeza

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Mazda lleva tiempo demostrando que no necesita ser considerada una marca premium para fabricar coches con ese nivel. El Mazda CX-60 es probablemente uno de los mejores ejemplos. Tiene un diseño elegante, buenos materiales y un interior cuidado. Frente al Volkswagen Tiguan, además, apuesta por motores bastante poco habituales actualmente.

El CX-60 juega en realidad en una categoría superior por tamaño. Mide 4,75 metros de largo, tiene 2,87 metros de batalla y ofrece un enorme maletero de 570 litros, ampliable hasta 1.726 litros. Es un SUV pensado para viajar con espacio, pero también para ofrecer un elevado nivel de confort.

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En su versión de acceso ya convence

La gama arranca en 54.220 euros con el acabado Prime-Line. De serie incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, navegador y cuadro digital de 12,3 pulgadas. También incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, ocho altavoces, sensores de aparcamiento y control de ángulo muerto.

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Lo realmente particular aparece bajo el capó. Mazda mantiene un enorme motor diésel 3.3 de seis cilindros apoyado por un sistema híbrido ligero MHEV. Desarrolla 200 CV y 450 Nm y utiliza una transmisión automática de ocho relaciones. Además, esta electrificación permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

Por 3.000 euros más tienes una versión mucho mejor

Pese a su tamaño, el consumo resulta contenido. Esta versión necesita 5,3 l/100 km, acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 212 km/h. Es una combinación especialmente interesante para quienes hacen muchos kilómetros y siguen encontrando en el diésel una alternativa lógica.

Mazda ofrece otra posibilidad completamente diferente. El CX-60 PHEV cuesta desde 57.616 euros y combina un gasolina 2.5 con un motor eléctrico. El conjunto entrega 327 CV y 500 Nm, alcanza los 100 km/h en solo 5,8 segundos y puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico gracias a una batería de 17,8 kWh. Esta versión añade además llantas de 20 pulgadas, Head-up Display, asientos y volante calefactados, acceso sin llave y sensores delanteros.