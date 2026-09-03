Coches y Motos 03 SEP 2026 - 15:17h.

El Tiguan tiene un rival francés que destaca en varios aspectos clave

Volkswagen reinventa el Polo

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El Renault Espace ya no es el monovolumen que durante décadas definió el coche familiar europeo. Ahora adopta una carrocería SUV, pero conserva la idea que hizo famoso su nombre: facilitar los viajes largos. Esa cualidad puede hacerlo más interesante que el Volkswagen Tiguan para quienes necesitan amplitud, confort y hasta siete plazas.

El Renault mide alrededor de 4,72 metros y juega medio escalón por encima del Tiguan en tamaño. Sin embargo, su oferta promocional, sujeta a condiciones, parte de 34.669 euros, una cifra suficientemente cercana como para que muchas familias puedan plantearse el salto.

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El viaje empieza antes de arrancar

La ventaja del Espace aparece al colocar las maletas. Puede configurarse con cinco o siete asientos y cuenta con una segunda fila deslizante, lo que permite repartir el espacio según cada trayecto. Con todas las plazas ocupadas, el maletero queda limitado; cuando no se necesita la última fila, puede alcanzar hasta 943 litros dependiendo de la posición de la banqueta.

El Tiguan es más compacto y cómodo en ciudad, pero normalmente ofrece cinco plazas. El Renault responde con mayor espacio para las piernas, 39 litros de huecos portaobjetos y un habitáculo pensado para que los ocupantes traseros también viajen cómodos.

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El diseño ya no parece el de un monovolumen

El frontal renovado, la parrilla estructurada y los grupos ópticos estilizados dan al Espace una apariencia moderna. La parte trasera, con luces de efecto microóptico, transmite además más sofisticación que antes. Renault ha conseguido una imagen atractiva sin recurrir a una silueta de cupé que perjudique la habitabilidad.

Los acabados Esprit Alpine e Iconic elevan el resultado mediante llantas grandes, tapicerías específicas y detalles más cuidados. El Tiguan mantiene una presencia sólida y reconocible, pero el Espace parece más elegante y distinguido. No es únicamente un SUV práctico; también puede ser un coche deseable.

El habitáculo está concebido para recorrer kilómetros

El salpicadero combina instrumentación digital con una pantalla vertical de 12 pulgadas. El sistema openR link lleva Google integrado, por lo que permite utilizar Maps, el asistente de voz y numerosas aplicaciones sin depender continuamente del teléfono. Puede añadir equipo Harman Kardon, Head-Up Display y hasta 33 asistentes a la conducción.

Otro elemento especialmente atractivo es el techo panorámico Solarbay. Tiene más de un metro cuadrado y permite modificar electrónicamente su opacidad sin utilizar una cortinilla. Junto con los nuevos asientos, el generoso espacio posterior y un aislamiento cuidado, ayuda a crear un ambiente luminoso y relajante.

La dirección a las cuatro ruedas 4Control Advanced, disponible según acabado, mejora tanto las maniobras como la estabilidad. Gracias a ella, el gran tamaño del Espace se percibe menos desde el puesto de conducción.

Un híbrido que no necesita enchufes

Toda la gama utiliza el sistema full hybrid E-Tech de 200 CV. Es autorrecargable, dispone de cambio automático y homologa desde 4,8 litros cada 100 kilómetros. Renault anuncia hasta 1.100 kilómetros de autonomía con el depósito lleno y la posibilidad de circular buena parte del tiempo urbano con el motor térmico apagado.

No ofrece la etiqueta CERO de un Tiguan híbrido enchufable, pero tampoco obliga a instalar un cargador. Para quien viaja mucho y busca eficiencia sin cambiar sus hábitos, su etiqueta ECO y su bajo consumo forman una combinación lógica. Solo bajo aceleraciones fuertes el pequeño motor de gasolina puede hacerse más perceptible de lo deseable.

Volkswagen continúa ganando por variedad mecánica, dimensiones más manejables y un tacto de conducción muy sólido. El Espace ofrece a cambio más plazas, mayor amplitud y una experiencia de viaje más completa por un precio competitivo. Para una familia que llena el maletero y acumula kilómetros, esos argumentos pueden convertirlo en una opción mejor que el Tiguan.