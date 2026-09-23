Mazda acerca a más conductores uno de los deportivos más especiales de su gama

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 05:05h.

La marca japonesa tiene uno de los eléctricos más interesantes del mercado

Mazda presenta un modelo más bonito, barato y, para la mayoría, mejor que el Toyota Corolla

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El Mazda6e no es un deportivo puro, pero su silueta baja, la propulsión trasera y una potencia de hasta 258 CV le dan un carácter poco habitual entre las berlinas eléctricas familiares. La promoción publicada en septiembre de 2026 puede reducir su precio hasta unos 32.500 euros al incluir el Plan Auto+ y el descuento máximo aplicable.

Esa cifra cambia por completo su posicionamiento. Deja de medirse únicamente con berlinas eléctricas de más de 40.000 euros y entra en una franja donde abundan SUV compactos bastante menos potentes. Para quien valore diseño y conducción, ofrece mucho coche por el dinero solicitado.

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Una berlina eléctrica que evita parecer pesada

El Mazda6e mide más de 4,9 metros, pero su altura contenida y el techo descendente ayudan a disimular el tamaño. El capó es largo, el habitáculo queda visualmente retrasado y el portón se integra en una trasera cercana a la de un cupé.

El frontal prescinde de la parrilla abierta tradicional, aunque mantiene la forma que identifica a los Mazda. Una iluminación recorre su contorno y los faros muy estrechos refuerzan la anchura. No intenta fingir que existe una enorme entrada de aire donde ya no hace falta.

Las puertas no tienen marco alrededor de las ventanillas y los tiradores quedan enrasados. Detrás aparece un alerón que puede desplegarse eléctricamente, un detalle con utilidad aerodinámica que también aporta parte de ese carácter especial mencionado en el titular.

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Propulsión trasera y dos formas de entender la autonomía

La gama ofrece versiones de 245 y 258 CV. Ambas envían la potencia a las ruedas posteriores, una configuración que permite liberar la dirección del trabajo de tracción y proporciona un reparto de pesos favorable.

Las configuraciones actuales homologan entre 479 y 560 kilómetros, dependiendo de la batería. La variante con mayor alcance permite viajar con más margen, mientras que las baterías de menor capacidad pueden ofrecer una recarga rápida especialmente competitiva.

No busca aceleraciones propias de un superdeportivo. La respuesta eléctrica es inmediata y suficiente para moverse con mucha soltura, pero Mazda ha priorizado una entrega progresiva y un comportamiento estable. Resulta más cercano a un gran turismo silencioso que a una máquina radical.

Mucho equipamiento dentro de la promoción

El interior utiliza una pantalla central de gran tamaño, instrumentación digital y un sistema de proyección de información. Los acabados Takumi incorporan una dotación extensa y materiales que ayudan a separar el coche de eléctricos claramente económicos.

La segunda fila dispone de bastante espacio para las piernas. El maletero ofrece 336 litros, una cifra discreta para su longitud, aunque el gran portón facilita aprovechar la abertura. También existe un pequeño compartimento bajo el capó para guardar los cables.

Los 32.500 euros anunciados no son un precio universal al contado: incluyen ayudas y el descuento máximo indicado por la oferta. Incluso con esa condición, muestran hasta dónde puede bajar un modelo cuya tarifa oficial supera los 43.000 euros.

El Mazda6e acerca una berlina eléctrica de propulsión trasera y más de 250 CV a presupuestos que hasta hace poco solo permitían comprar eléctricos compactos. Tiene presencia, autonomía suficiente y una conducción orientada al confort rápido. Puede que no sea un deportivo tradicional, pero sí uno de los Mazda eléctricos con una personalidad más sugerente.