Coches y Motos 01 SEP 2026 - 16:42h.

Elegancia, tecnología, espacio para toda la familia y un precio arrollador

Tesla reinventa su modelo más vendido de la historia

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El Tesla Model 3 lleva años marcando el paso entre las berlinas eléctricas. Mazda no pretende imitarlo. Pero tiene un modelo capaz de plantarle cara. Se trata del Mazda6e, un modelo que presume de diseño elegante, interior cuidado y una tarifa agresiva. Arranca en 36.875 euros al contado o 32.500 euros con financiación, una cifra capaz de cambiar una decisión.

El precio sorprende más cuando observas sus dimensiones. El Mazda mide 4,92 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,49 metros de altura. El habitáculo promete espacio y confort para viajar. Detrás, el maletero ofrece 466 litros, suficientes para cargar el equipaje sin convertir cada salida en un rompecabezas.

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Dos versiones mecánicas para el Mazda6e

La gama mecánica también mantiene esa sencillez. Mazda propone dos versiones, ambas con 320 Nm. La primera entrega 258 CV y utiliza una batería de 68,8 kWh. Homologa 479 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza 175 km/h. No es la opción de larga autonomía.

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La segunda versión asume ese papel. Su motor desarrolla 245 CV y conserva los 320 Nm. La batería aumenta hasta 80 kWh y permite recorrer 552 kilómetros. El Mazda6e necesita 7,8 segundos para alcanzar 100 km/h y mantiene la velocidad máxima en 175 km/h. Pierde potencia, pero gana mucha tranquilidad.

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Equipamiento muy tecnológico

Elegida la mecánica, puedes decidir entre los acabados Takumi y Takumi Plus. El primero evita que tengas que perseguir extras. Incluye llantas de 19 pulgadas, bomba de calor, techo panorámico y portón eléctrico. Los asientos delanteros ofrecen calefacción, ventilación, regulación lumbar eléctrica y memoria. La sensación premium viene de serie.

La tecnología mantiene ese nivel. Mazda instala una pantalla de 14 pulgadas, Head-Up Display avanzado y un equipo Sony con 14 altavoces. También encuentras llave Bluetooth compartible, carga inalámbrica y cámara de 360 grados. El control de crucero adaptativo con Stop&Go ayuda durante viajes y atascos. Todo tiene utilidad real.