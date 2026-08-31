El nuevo Mazda ha sido premiado como el coche más bonito de 2026

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 10:19h.

Es la tercera vez que la firma japonesa se lleva el título

El nuevo Mazda es el más atractivo del catálogo

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El Mazda 6e puede presumir de algo reservado a muy pocos modelos. Ha sido elegido World Car Design of the Year en este 2026. El Salón Internacional del Automóvil de Nueva York fue el escenario donde la berlina eléctrica japonesa consiguió imponerse entre 90 vehículos candidatos de distintos segmentos.

Cabe decir que este galardón no procede de una votación menor. Los World Car Awards reúnen a unos 100 periodistas especializados de 33 países. Y ojo, porque la firma japonesa no es nueva en el trono. Mazda sumó así su tercer triunfo en esta categoría. El MX-5 ganó en 2016 y el Mazda3 repitió en 2020.

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El Mazda6e, el mejor diseño de 2026

El 6e es un Mazda que no pasa desapercibido. Usa el lenguaje Kodo, pero adaptado a la era eléctrica. Las proporciones elegantes, las superficies tridimensionales y la precisión de línea crean presencia. El interior apuesta por la calidez y la artesanía japonesa. El resultado transmite dinamismo, armonía y una personalidad difícil de confundir.

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Un modelo que, además, está de oferta. Mazda anuncia el modelo por 36.875 euros al contado o 32.500 euros financiados. Si lo eliges, no solamente te llevas una carrocería especial. También encuentras un eléctrico potente, confortable y preparado para cubrir distancias largas sin depender continuamente de un cargador.

Así es el Mazda6e más económico

Esta versión utiliza un motor de 245 CV y 320 Nm. La batería de 80 kWh permite homologar 552 kilómetros. El consumo oficial queda en 16,7 kWh/100 km. La carga alcanza 95 kW en corriente continua. Eso convierte al Mazda6e en una berlina para el uso diario y los viajes.

Los acabados Takumi y Takumi Plus organizan la gama. El Takumi incluye climatizador bizona, bomba de calor, techo panorámico y volante calefactable. Mazda añade una pantalla de 14 pulgadas, cuadro digital de 10,2 pulgadas y sistema Sony con 14 altavoces. Mientras que en seguridad también está a la altura. El Mazda6e incorpora cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo, ángulo muerto y mantenimiento de carril. También ofrece frenada, reconocimiento de señales y detección infantil.