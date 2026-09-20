Gonzalo Serrano y el Cupra Raval VZ Extreme: coche 100% eléctrico y con un precio a tener en cuenta

Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 21:14h.

Gonzalo Serrano se pone al volante de la nueva apuesta de Cupra

Volvo Cross Country EX30, la opción eléctrica "ideal" para Gonzalo Serrano y el verano

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Gonzalo Serrano se ha puesto al volante de uno de los eléctricos más deportivos de la gama de Cupra en su prueba para 'Más que Coches': el Raval VZ Extreme. Un modelo 100% eléctrico que rinde 226 caballos y que, según explica el periodista, busca demostrar que un coche de este tipo también puede ofrecer sensaciones al volante. "La respuesta de un eléctrico es contundente, instantánea prácticamente", destaca Serrano después de probarlo y poniendo el foco en un comportamiento que se aleja de la imagen más racional asociada tradicionalmente a los eléctricos.

El diseño es uno de sus grandes argumentos. Serrano destaca el característico "morro de tiburón" de Cupra, los elementos aerodinámicos delanteros, las llantas de 19 pulgadas y los tiradores de las puertas ocultos. En la parte trasera aparecen un alerón de techo de grandes dimensiones, la firma lumínica Coast to Coast con el logo iluminado y un difusor que, como recalca el propio periodista, es "de los de verdad". Una apuesta estética acompañada por soluciones pensadas para mejorar el rendimiento aerodinámico.

Gonzalo Serrano, en carretera con el Cupra Raval

El interior mantiene la filosofía deportiva de la marca, con iluminación ambiental morada, pantalla central de grandes dimensiones, volante achatado en su parte inferior y asientos bucket con tecnología de tejido 3D. Además, el coche llega sin extras: todo este equipamiento forma parte de la configuración de serie, incluido el sistema de sonido de 475 vatios y 12 altavoces, los neumáticos de alto rendimiento y el diferencial electrónico selectivo. Su batería tiene 55 kWh de capacidad, 51,6 kWh útiles, y permite recuperar del 5 al 80% en 24 minutos mediante carga rápida.

Con 1.615 kilos de peso, el Raval VZ alcanza los 175 km/h y acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos, con un consumo homologado de 15,9 kWh/100 km. Su autonomía llega a 387 kilómetros en uso mixto y hasta 440 kilómetros en ciudad, mientras que el maletero ofrece 441 litros. Serrano resume sus sensaciones definiéndolo como "un eléctrico a súper precio, a de Cupra": el Raval VZ Extreme parte de 37.500 euros antes de ayudas y apuesta por combinar eficiencia eléctrica con un carácter claramente deportivo.