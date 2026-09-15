Mazda presenta un modelo más bonito, barato y, para la mayoría, mejor que el Toyota Corolla

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 20:08h.

El Mazda 3 es uno de los modelos más alabados de su categoría

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Mazda y Toyota representan dos formas bastante distintas de entender un compacto híbrido. El Corolla lleva años siendo una de las opciones más racionales del mercado gracias a su consumo, la suavidad de su sistema híbrido y una fiabilidad que prácticamente se ha convertido en parte de su identidad. El Mazda3 va por otro camino: entra más por los ojos, tiene un interior especialmente cuidado y ofrece una conducción con un tacto más tradicional.

Y aunque el titular habla de un Mazda más barato, la realidad actual obliga a afinar bastante esa idea. Las versiones de acceso de ambos están prácticamente empatadas en precio. El Toyota Corolla Hybrid 140 Active se anuncia actualmente por 25.950 euros después de descuentos, mientras que el Mazda3 de 140 CV se mueve alrededor de los 26.000 euros. La diferencia es tan pequeña que no tiene sentido convertirla en el centro de la comparación. Donde sí encuentra argumentos el Mazda es en todo lo que rodea a la experiencia de conducirlo.

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El Mazda3 sigue siendo uno de los compactos que mejor entra por los ojos

El Mazda3 tiene algo que empieza a escasear en el segmento: personalidad sin necesidad de exagerar. Su capó es largo, el techo queda relativamente bajo y la carrocería de cinco puertas utiliza superficies muy limpias, con pocas líneas marcadas y una trasera especialmente musculosa.

Los pilotos redondos y la luneta inclinada terminan de darle un aire casi de cupé. Esa forma tiene una pequeña contrapartida en visibilidad y espacio trasero, pero consigue que el Mazda siga pareciendo especial varios años después de su lanzamiento.

El Corolla también tiene un diseño trabajado, especialmente en los acabados GR Sport, aunque apuesta por formas más angulosas y un aspecto claramente más deportivo. El Mazda resulta más elegante y menos recargado. Ahí está buena parte de su atractivo.

Dentro ocurre algo parecido. Los materiales tienen buen tacto, los mandos están bien colocados y la pantalla multimedia no obliga a manejar todas las funciones tocando el panel constantemente. El mando giratorio de la consola central sigue siendo una solución muy cómoda en marcha.

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Una conducción más natural que la del Toyota

El Mazda3 utiliza un motor 2.5 e-Skyactiv G de 140 CV con hibridación ligera y etiqueta ECO. Puede combinarse con cambio manual de seis velocidades, algo cada vez más raro entre los compactos electrificados.

No consume tan poco como el Corolla, especialmente en ciudad. El Toyota puede circular durante más tiempo con el motor de gasolina apagado y su sistema híbrido completo es claramente más eficiente cuando hay tráfico, semáforos y constantes cambios de ritmo.

El Mazda responde mejor cuando la prioridad es disfrutar de una conducción más convencional. El acelerador tiene una respuesta progresiva, la dirección transmite confianza y el cambio manual permite mantener una relación directa con la mecánica.

También ayuda la posición al volante. El asiento queda relativamente bajo, los pedales están bien alineados y todo está pensado para que conducir resulte sencillo y natural.

Dos buenos compactos con prioridades diferentes

El Corolla tiene ventajas claras. Consume menos, especialmente en ciudad, y su sistema híbrido es probablemente uno de los más sencillos y probados del mercado. También resulta muy cómodo para quien quiere olvidarse prácticamente de cómo funciona la mecánica y limitarse a conducir.

El Mazda3 encaja mejor cuando se busca algo más de carácter. Tiene un interior que transmite más calidad, una carrocería con mucha personalidad y una conducción que se siente menos filtrada.

Y como los dos se mueven ahora en una franja de precio muy parecida, la comparación deja de girar alrededor del dinero. Por prácticamente el mismo desembolso, el Mazda ofrece una experiencia más especial y un diseño difícil de confundir con cualquier otro compacto.

Para quien valore tanto cómo se siente y cómo se ve el coche como cuánto consume, el Mazda3 tiene argumentos muy sólidos para colocarse por delante del Corolla.