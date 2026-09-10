Coches y Motos 10 SEP 2026 - 15:33h.

El XC60 compite, y con muy buenos argumentos, contra modelos de BMW, Audi y Mercedes

Volvo se carga el EX40

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El Volvo XC60 no necesita imitar a los SUV alemanes para competir con ellos. Su propuesta se apoya en un diseño más sobrio, una atmósfera interior escandinava y una forma de entender el confort que evita los excesos. La versión híbrida enchufable añade potencia y capacidad para cubrir buena parte del uso diario con electricidad, reforzando su papel como alternativa al Audi Q5, el BMW X3 o el Mercedes GLC.

La actualización más reciente conserva una silueta reconocible, pero modifica la parrilla, los paragolpes y algunos detalles de iluminación. No es un coche estridente. Las proporciones equilibradas, los faros con la firma del martillo de Thor y las superficies limpias le permiten envejecer bien. Con 4,71 metros de largo, ofrece tamaño familiar sin llegar a resultar tan aparatoso como un SUV de siete plazas.

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Dentro mantiene una de sus grandes ventajas. El salpicadero reduce el número de mandos y centra muchas funciones en una pantalla vertical de 11,2 pulgadas con servicios de Google integrados. Google Maps, el asistente por voz y varias aplicaciones funcionan de forma nativa, una solución intuitiva para quien ya utiliza ese ecosistema, aunque algunos conductores echarán de menos accesos físicos para determinadas funciones.

Un interior diseñado alrededor del confort

La calidad percibida está a la altura de su posicionamiento. Los ajustes son sólidos y la selección de materiales huye del brillo innecesario. Dependiendo del acabado puede incorporar tapicerías de lana, inserciones de madera, asientos delanteros con múltiples regulaciones y un equipo de sonido Bowers & Wilkins. El resultado es un habitáculo elegante que transmite lujo de una manera menos ostentosa que algunos rivales.

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Las plazas traseras ofrecen buen espacio para adultos y el maletero dispone de 468 litros en el híbrido enchufable. No es la cifra más grande del segmento, en parte porque el sistema eléctrico condiciona el aprovechamiento bajo el piso, pero sigue siendo suficiente para el equipaje habitual de una familia. La suspensión prioriza el filtrado y puede complementarse con un sistema neumático en las versiones superiores.

Volvo también mantiene un enfoque muy definido en seguridad. El XC60 incorpora ayudas para evitar salidas de la vía, detectar vehículos en el ángulo muerto, intervenir ante una colisión y mantener distancia y trayectoria en autopista. Estos sistemas no sustituyen la atención del conductor, pero contribuyen a reducir la carga en recorridos largos y encajan con la personalidad tranquila del modelo.

Hasta 455 CV y etiqueta CERO

La gama enchufable se articula alrededor de las versiones T6 y T8. Ambas combinan un motor de gasolina de dos litros con un propulsor eléctrico situado en el eje trasero, lo que proporciona tracción total. El T6 desarrolla 350 CV, mientras que el T8 llega a 455 CV. Son cifras elevadas, aunque la entrega suave y el aislamiento hacen que el coche se sienta más rápido que deportivo.

La batería permite homologar alrededor de 80 kilómetros eléctricos, dependiendo de la configuración. Es una autonomía suficiente para muchos desplazamientos diarios si se dispone de un punto de carga. Como siempre en un híbrido enchufable, el ahorro depende del hábito: usarlo sin recargar elimina buena parte de la ventaja y obliga a mover el peso adicional de la batería con gasolina.

En septiembre de 2026, el XC60 se anuncia en España desde 55.600 euros bajo determinadas condiciones comerciales. No es una compra económica, pero sí una alternativa coherente a los premium alemanes. Su valor no reside en ofrecer más pantallas o una conducción más agresiva, sino en combinar potencia, silencio, seguridad y un interior de diseño sereno. Para muchos conductores, esa sofisticación menos evidente será precisamente su mejor argumento.