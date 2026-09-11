Coches y Motos 11 SEP 2026 - 02:17h.

Este SUV no tiene nada que envidiar a sus rivales premium alemanes

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El Lynk & Co 08 llega a Europa con una credencial capaz de llamar la atención incluso entre los SUV premium: puede recorrer hasta 200 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Esta cifra duplica con holgura la autonomía de muchos híbridos enchufables tradicionales y permite utilizarlo como un eléctrico durante varios días, reservando el motor de gasolina para viajes largos.

Por dimensiones también apunta alto. Mide 4,82 metros de largo, 1,92 de ancho y tiene una batalla de 2,85 metros. Se mueve, por tanto, en un territorio cercano al BMW X3 y el Mercedes GLC, aunque su silueta de líneas limpias, techo descendente y luces de diseño muy marcado le concede una identidad propia. No intenta reproducir el aspecto de los alemanes, sino presentarse como una alternativa tecnológica.

El habitáculo sigue esa lógica. Una pantalla central de 15,4 pulgadas concentra el sistema multimedia, mientras que el conductor dispone de instrumentación digital y proyección de información en el parabrisas. La interfaz ofrece conectividad, aplicaciones y actualizaciones remotas. La abundancia de funciones exige un periodo de adaptación, especialmente porque varios controles se encuentran dentro de la pantalla.

Equipamiento de buque insignia

En los acabados superiores puede incorporar asientos delanteros calefactados, ventilados y con masaje, techo panorámico, cámaras de 360 grados y un equipo de sonido Harman Kardon con 23 altavoces. Son elementos propios de categorías elevadas y ayudan a justificar la comparación con BMW y Mercedes-Benz. La clave será que la calidad de materiales, el software y el servicio posventa mantengan el nivel durante años.

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El espacio trasero es generoso gracias a la larga distancia entre ejes. El maletero ofrece una capacidad suficiente para el uso familiar, aunque no busca batir récords y la caída del techo condiciona algo el volumen vertical. Su configuración de cinco plazas permite priorizar el confort de la segunda fila y evita los compromisos de unas plazas adicionales demasiado pequeñas.

El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina 1.5 turbo con un propulsor eléctrico integrado en la transmisión. La potencia conjunta alcanza 345 CV y llega al eje delantero. No dispone de la tracción total que algunos compradores esperan en un SUV de este nivel, pero acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 6,8 segundos y ofrece una respuesta contundente.

Doscientos kilómetros eléctricos cambian el uso del PHEV

Su batería de 39,6 kWh es mayor que la de algunos eléctricos urbanos de hace pocos años. Además de los 200 kilómetros WLTP, admite carga rápida en corriente continua de hasta 85 kW y puede pasar del 10 al 80 % en cerca de media hora. La autonomía total anunciada supera los 1.100 kilómetros combinando batería y depósito.

Como en cualquier enchufable, el dato de consumo oficial solo tiene sentido si se carga con regularidad. Llevar casi 40 kWh de batería sin aprovecharlos penalizaría el gasto y convertiría una virtud en peso muerto. Para un usuario con garaje y punto de carga, en cambio, el 08 puede funcionar como eléctrico de lunes a viernes y como híbrido en vacaciones.

Su amenaza para las marcas alemanas no consiste únicamente en ofrecer más equipamiento por menos dinero. La autonomía eléctrica modifica de verdad la utilidad del sistema PHEV y reduce la frecuencia con la que interviene el motor térmico. BMW y Mercedes conservan ventajas en imagen, red comercial y variedad de versiones, pero el Lynk & Co 08 plantea una pregunta incómoda: cuánto está dispuesto a pagar el cliente por ellas cuando la alternativa ofrece una tecnología tan capaz.