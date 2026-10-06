Coches y Motos 06 OCT 2026 - 10:32h.

El SUV de Toyota más vendido, pero en una versión mejorada

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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Toyota quiere ganar mucho más peso entre los coches eléctricos y el C-HR+ es una de sus apuestas más importantes. Pese al nombre, no es simplemente una versión eléctrica del conocido C-HR híbrido. Es un SUV más grande, desarrollado como eléctrico y con una autonomía que puede superar los 600 kilómetros.

También cambia mucho por dimensiones. El Toyota C-HR+ alcanza los 4,52 metros de longitud y dispone de una batalla de 2,75 metros. El maletero ofrece 416 litros. Se coloca así en pleno segmento de modelos como los BYD Atto 3 y MG S5 EV, con un planteamiento claramente familiar.

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Toyota se pasa el juego con el C-HR+

Toyota simplifica la elección con dos versiones. La primera es el Advance, que utiliza un motor delantero de 165 kW, equivalentes a 224 CV, y entrega 269 Nm. La batería tiene 77 kWh y permite homologar hasta 607 kilómetros WLTP, una de las cifras más interesantes de su categoría.

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Las prestaciones tampoco se quedan atrás. El C-HR+ Advance completa el 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 160 km/h. Pero uno de sus mejores argumentos aparece al mirar el precio: cuesta 36.375 euros al contado o 34.375 euros financiando la compra.

Hasta 343 CV de potencia y casi 500 km de autonomía para la versión top

Y no estamos hablando de una versión básica en equipamiento. El Advance lleva llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador bizona, asientos delanteros calefactados, portón eléctrico y acceso sin llave. Añade cuadro digital de 7 pulgadas y una gran pantalla multimedia de 14 pulgadas con navegador, Android Auto y Apple CarPlay.

Quien busque prestaciones tiene el Spirit. Utiliza dos motores y tracción total AWD-i para alcanzar 343 CV y 438 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos y ofrece 501 kilómetros de autonomía. También suma llantas de 20 pulgadas, techo panorámico, sonido JBL y cámara de 360 grados. Esta segunda alternativa cuesta 43.625 euros al contado o 41.625 euros financiados.