Honda refuerza su imagen deportiva con una moto que lleva el apellido Hornet a una nueva generación

Coches y Motos 22 SEP 2026 - 10:59h.

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Honda tiene una moto que es excepcional, gracias a su imagen deportiva, y a sus increíbles características. Y es que la CB 1000 Hornet es la más potente dentro de la familia de las naked, con una herencia directa de la famosa deportiva Fireblade, lo que es una garantía de fiabilidad, suavidad de funcionamiento y prestaciones. El resultado es espectacular, aunque sí que podemos decir que echamos en falta una IMU que gestione apartados como el control de tracción o el ABS en curva.

En su interior, se oculta un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 104 Nm a 9.000 rpm. Dispone de serie de embrague anti-rebote y de quickshifter, mientras que también cuenta con acelerador electrónico con tres modos de conducción preconfigurados y dos personalizables. Por otro lado, la potencia de motor está a tres niveles, con control de tracción a cuatro niveles y freno motor a tres niveles, y el consumo declarado es de 5,9 litros por cada 100 kilómetros.

Gracias al sensacional depósito de 19 litros que tiene, su autonomía es capaz de llegar hasta los 320 kilómetros, y en la parte ciclo no hay ningún aspecto negativo a resaltar. Todo son materiales de excelente calidad, como los frenos Nissin y las suspensiones y amortiguadores Showa, y con un chasis de doble viga de acero. La iluminación es full LED, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Honda CB 1000 Hornet cuesta 11.190 euros

Lo cierto es que el precio de la Honda CB 1000 Hornet está más que justificado. Porque pocas veces se presenta la oportunidad de adquirir una moto como esta, a cambio de 11.190 euros, lo que la convierte en una gran oportunidad.