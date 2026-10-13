Fran Fuentes 13 OCT 2026 - 11:18h.

El desarrollador del esperado proyecto de gestión deportiva ha vuelto a ser noticia, y no por los últimos avances en la octava entrega de la legendaria saga

Chiadow, el último retraso de PC Fútbol 8 y la liberación del foro PCFútbolManía: "Ha acabado explotándole en las manos"

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La actualidad en torno al lanzamiento de PC Fútbol 8 está completamente paralizada, en lo que al juego en sí se refiere. El CEO de Una Partida Más, Héctor Prats, decidió guardar silencio y dejó de actualizar en el foro que solía hacerlo después de que, como si se tratara del Día de la Marmota, volviera a dar una fecha y a incumplirla. Entretanto, decenas de videojuegos de gestión deportiva, incluso gratuitos, y mods para títulos antiguos se han publicado, enseñándole cómo se hacen bien las cosas al ínclito desarrollador alicantino. Son varios meses sin saber de él o del juego, o así era hasta hace escasos días. Porque, después de traspasar la gestión del foro PCFutbolmanía al grupo compuesto por los usuarios Muria, Chiadow y Eboke, y tras una etapa a nivel de comunidad en la que todo parecía estar reflotando, el ambiente viciado parecía oxigenarse y volvía a tener un tono sano y lleno de vida, el desarrollador activó una cláusula mediante la cual la administración del mismo volvía a su persona.

Entre cláusulas, reclamaciones y denuncias se ha estado empleando el desarrollador de PC Fútbol 8 en los últimos días. Un ambiente en el que Héctor Prats parece moverse como pez en el agua, dadas sus recurrentes advertencias a creadores de contenido, usuarios y medios de comunicación. Y es que, tras recuperar la gestión del foro PCFutbolmanía, el streamer Chiadow explicó lo sucedido en un vídeo de YouTube que enlazaríamos en esta noticia, si no fuera porque ya no está disponible en la plataforma de vídeo. Esto se debe a una denuncia del propio Héctor Prats por uso no autorizado de copyright, en la que reclama, específicamente, la inserción del logo del foro PCFutbolmanía en la imagen principal del vídeo. Y, al contrario que PC Fútbol 8, la plataforma roja no se ha hecho esperar, tumbando de inmediato el vídeo a la espera de que prospere la apelación del propietario del canal.

Por su parte, el usuario Chiadow ha aprovechado para colgar el vídeo, de una hora de duración, en la red social X, y próximamente estará disponible en plataformas de audio y pódcast.

Algo más laxo en cuanto al uso de imágenes de terceros, eso sí, habría sido el propio Héctor Prats cuando, según varios usuarios de la comunidad en el hilo de PC Fútbol del foro 'El Otro Lado' (EOL), habría utilizado la imagen de una ciudad perteneciente al videojuego Monopoly, desarrollado por Ubisoft, en su propio videojuego. Al ser una imagen generada 'in game' (durante el desarrollo del propio juego y las decisiones internas tomadas durante la partida) en el formato digital del célebre juego de mesa, parece complicado pensar que tanto los estudios internos de Ubisoft como el estudio Una Partida Más compartan galería de imágenes y recursos sin derechos y hayan coincidido a la hora de escoger la misma ciudad para ilustrar una parte específica de su gameplay.

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Si todo esto parecía poco, los litigios de Héctor Prats no se han quedado ahí. Tras la reclamación del foro PCFutbolmanía para volver a asumir su gestión, el usuario Jordi Rubo, junto al tridente compuesto por Muria, Chiadow y Eboke, decidieron apostar por su propio foro para albergar a la comunidad, hastiada y que se niega a seguir formando parte de cualquier espacio liderado por el CEO de Una Partida Más. Y es que pcfsite.com arrancó como un tiro, superando los 1.500 usuarios en las últimas 48 horas y con usuarios quedando para jugar sus partidas online. Del mismo modo, se ofrecieron diferentes opciones para jugar a los juegos antiguos de Dinamic Multimedia e incluso un editor para la comunidad de modders (modificadores del juego) para recrear ligas y plantillas tanto históricas como actuales y mucho más.

Pues bien, este foro, alojado antes con otro nombre, recibió la denuncia del propio Héctor Prats por utilizar la marca registrada PC Fútbol en diversos espacios y servicios que este foro ofrece. Lo explica así el propio Chiadow desde su cuenta oficial: "La reclamación afecta a varias partes del proyecto: el foro, los juegos online, las descargas y PCFPlus, nuestro editor de modificaciones. En ella se solicita que cese el uso de la marca en nuestros servicios, alegando que no disponemos de autorización para ello", relata. Del mismo modo recuerda que "una reclamación no es una sentencia judicial ni significa que las acusaciones sean automáticamente ciertas. Estamos preparando una respuesta formal para defender nuestra posición, solicitar aclaraciones sobre los derechos invocados y pedir que se analice cada servicio por separado".

Pese a todo, la cantidad de denuncias, reclamaciones y requerimientos todavía queda lejos del número de excusas, aplazamientos y "postergaciones" que el videojuego PC Fútbol 8 ha sufrido desde el día en el que se conoció que el proyecto estaba en desarrollo. La situación parece no tener fin y, si bien las advertencias de posible estafa de algunos influencers parecían no estar justificadas, el giro que ha cogido el proyecto, sin noticias desde hace meses, sumado al silencio público por parte del CEO de Una Partida Más, Héctor Prats, hacen sospechar a cientos de usuarios que el título no saldrá nunca.