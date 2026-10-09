Gustavo Maeso Madrid, 09 OCT 2026 - 13:50h.

El RPG de gestión musical de LICHTHUND y Critical Role anuncia una demo gratuita con sus dos primeros episodios

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Montar una banda de rock puede parecer una buena idea hasta que toca organizar los ensayos, conseguir conciertos y administrar un presupuesto que nunca da para todo. Si además hay que lidiar con los egos de sus integrantes, el camino hacia la fama empieza a parecer una aventura de rol. Ese es el terreno de ROCKBEASTS, el RPG narrativo de gestión musical de LICHTHUND y Critical Role, que ha anunciado su lanzamiento para enero de 2027 durante The Triple-i Initiative.

El anuncio llega acompañado de una primera oportunidad para ponernos al frente del grupo: una demo gratuita en Steam con los dos primeros episodios. A esta versión de prueba se añadirá un tercer capítulo con motivo de Steam Next Fest. Y hay novedades también detrás del micrófono: Matthew Mercer, Sam Riegel y Liam O’Brien prestarán sus voces a tres personajes importantes del juego, junto al ya anunciado Iggy Pop. Un reparto con bastante personalidad para una historia sobre músicos que buscan hacerse un hueco.

Del garaje a los estadios, con las cuentas bajo el brazo

En ROCKBEASTS asumiremos el papel de representante de una banda de grunge emergente. Sus miembros aspiran a dejar atrás el anonimato del garaje y tocar ante estadios repletos, pero alguien tendrá que encargarse de que ese sueño avance entre las complicaciones del negocio musical. Ahí entramos nosotros.

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Nuestro trabajo consistirá en contratar conciertos, gestionar recursos, programar ensayos y mantener bajo control las tensiones del grupo. La propuesta conecta estas tareas con una historia en la que las decisiones afectan a las relaciones entre los personajes, la reputación de la banda y su futuro. Habrá que pensar tanto en la siguiente actuación como en las consecuencias de lo que decidamos entre bastidores.

Una de las cuestiones centrales será cuánto estamos dispuestos a ceder para alcanzar el éxito. Proteger la visión creativa de los músicos, aceptar compromisos o sacrificar determinadas aspiraciones formará parte del camino. Sobre el papel, hay material para que cada decisión empresarial tenga también un coste personal. Conseguir que la banda siga unida puede resultar tan importante como encontrarle otro escenario.

Una América alternativa con espíritu de los noventa

La aventura transcurre en una versión alternativa de Estados Unidos durante los años noventa, poblada por personajes antropomórficos de personalidades desbordantes. El apartado artístico dibujado a mano toma como referencia la época de esplendor de MTV, una inspiración que encaja con ese recorrido por el rock, la ambición y los problemas de la industria.

El guion corre a cargo de Jakub Szamałek, cuya trayectoria incluye The Witcher 3, Cyberpunk 2077 y The Blood of Dawnwalker. La historia combina humor negro y emoción para seguir a un grupo de inadaptados que intenta sobrevivir al negocio sin perder las razones por las que empezó a hacer música.

Ese planteamiento estará acompañado por 17 canciones originales completas, inspiradas en la escena del rock alternativo de los noventa. Para un juego que gira alrededor de una banda, disponer de un repertorio propio es un elemento especialmente atractivo: sus aspiraciones musicales tendrán canciones que las acompañen.

Critical Role e Iggy Pop ponen voz al viaje

Matthew Mercer, Sam Riegel y Liam O’Brien son los primeros integrantes de Critical Role confirmados para el reparto de ROCKBEASTS. Darán vida a tres personajes clave, aunque el anuncio no concreta sus identidades. Está previsto que se revelen más voces antes del lanzamiento.

Su participación se suma a la de Iggy Pop, un nombre estrechamente ligado a la historia del rock. Para Critical Role, este proyecto supone su segunda incursión en los videojuegos tras su implicación en DISPATCH, de AdHoc Studio. La compañía, surgida de partidas de rol entre amigos y expandida hacia libros, cómics, juegos de mesa y la serie animada The Legend of Vox Machina, continúa así ampliando su presencia en la narrativa interactiva.

Demo en Steam y versiones para consolas

La demo permite conocer los dos primeros episodios del recorrido de la banda, con un tercero previsto para Steam Next Fest. El lanzamiento está anunciado para enero de 2027, todavía sin un día concreto. Las plataformas previstas para ROCKBEASTS son Steam, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

El juego llega además con varios reconocimientos: ganó el premio a la excelencia en audio de DevGAMM y obtuvo nominaciones al gran premio de esos galardones y a mejor audio en gamescom. En 2025 también formó parte de las selecciones oficiales de Day of the Devs en The Game Awards y Tribeca Games Awards. Ahora nos toca descubrir cómo suena todo eso cuando somos nosotros quienes llevamos las cuentas.