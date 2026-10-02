Benelli planta cara a BMW con una trail para viajar sin renunciar a capacidades fuera del asfalto

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 08:14h.

Es capaz de plantearle cara a gigantes como BMW o como Honda

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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Si hay una moto de Benelli que nos consigue impresionar, dentro de la gran variedad que existe en su catálogo, esa es la TRK 702 X. Es una trail pensada para viajar, y hacer largas rutas, con unas muy buenas capacidades fuera del asfalto. Es capaz de plantearle cara a gigantes como BMW o como Honda, y no nos queda ninguna duda de que es una compra muy interesante. Su apariencia aventurera habla por sí sola, con una parte delantera musculosa, un frontal afilado, con faros LED o un prominente pico de pato.

Su depósito de gasolina es de 20 litros de capacidad, algo que también es digno de destacar, ya que le permite recorrer largas distancias sin la necesidad de parar a repostar. Y en 2025, sufrió una importante actualización que le permitió conseguir la homologación Euro 5+, mientras que el asiento del pasajero se hizo más cómodo, la parrilla trasera se rediseñó y se incluyeron de serie detalles como el asiento o los puños calefactables de serie.

Si hablamos del motor, equipa un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 698 centímetros cúbicos, con cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas y embrague asistido. Las cifras de potencia que declara son de 70 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 70 Nm a 6.000 rpm, aunque existe la posibilidad de limitarlo para el carné A2. En la instrumentación, presume de una pantalla TFT digital de cinco pulgadas con conectividad, que muestra toda la información que necesitas.

La Benelli TRK 702 X está al alcance de todos

No es habitual que una moto de este tamaño y de estas características tenga un precio tan accesible, pero lo cierto es que para conseguir la Benelli TRK 702 X no será necesario que hagas ninguna inversión XXL. Únicamente te hará falta pagar un total de 6.590 euros, lo que nos parece un auténtico regalo.