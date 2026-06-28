La Benelli TRK 702 sorprende con una imagen más bonita que muchas trail más caras

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 11:48h.

En 2025 sufrió una importante actualización, que además de permitirle cumplir con la homologación Euro 5+

Benelli tiene la naked más bonita de la historia de la marca

Compartir







La Benelli TRK 702 ha logrado sorprender y posicionarse como una de las mejores trail que existen, por delante de alternativas que son más caras. Esto se debe al gran trabajo que han hecho los diseñadores a la hora de crear una moto que es buena, bonita y barata, y que no deja a nadie indiferente. Así que la consideramos como una de las mejores inversiones que puede realizar en caso de buscar una moto de media cilindrada, que sirva para ir a cualquier sitio.

En 2025 sufrió una importante actualización, que además de permitirle cumplir con la homologación Euro 5+, también hizo que la pantalla parabrisas aumentara de tamaño, mientras que la parrilla trasera fue rediseñada e hizo que el asiento del pasajero fuera más confortable. Sin descuidar que añadieron los puños calefactables de serie, algo que siempre se agradece. Por lo demás, ya era una moto perfecta, y se mantiene como una de las mejores inversiones que se pueden realizar.

En el interior, nos encontramos con un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 698 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 70 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 70 Nm a 6.000 rpm. Está dotado de cuatro válvulas por cilindro, con doble árbol de levas y un embrague asistido, y existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2. Y en la instrumentación, cuenta con una pantalla TFT digital de cinco pulgadas con conectividad.

La Benelli TRK 702 tiene un precio que revienta el mercado

Hemos querido reservar lo mejor de todo para el final, que es el irrisorio precio que necesitarás abonar a cambio de la Benelli TRK 702. Y es que bastará con poner sobre la mesa un total de 6.990 euros, lo que consideramos que es un chollo.