Aprilia tiene una moto con un descuento increíble que se puede conducir con el carné de coche

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 10:11h.

La Tuono 125 en 2025 se actualizó y se renovó por completo para acabar de hacerla aún más completa

La Aprilia deportiva que está sorprendiendo por diseño, tecnología y precio competitivo

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Desde Aprilia han conseguido crear una naked que es magnífica en todos los aspectos, y que se puede conducir sin ningún problema en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, lo que la hace todavía más apetecible. Hablamos de la Tuono 125, que en 2025 se actualizó y se renovó por completo para acabar de hacerla aún más completa, lo que nos acaba por enamorar a todos, aunque lo mejor es el impresionante descuento que le han colocado.

Entre sus principales características, hay que destacar que recibió la homologación Euro 5+ hace poco, con un motor revisado y reajustado, y con dos nuevos colores para elegir, como son el gris y el amarillo/negro. Aparte, también se puso énfasis en la seguridad, dotando la moto con el sistema de control de tracción, que es desconectable, o con el ABS de doble canal, desarrollado por Bosch, algo que no suele ser habitual en motos de 125 centímetros cúbicos de cilindrada.

Si hablamos de cifras, declara una potencia de 15 CV a 10.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 11,5 Nm a 8.500 rpm. En la parte ciclo, consta de un chasis de doble viga de aluminio o una horquilla invertida USD de 40 milímetros por diámetro, y también destaca la utilización de latiguillos mecánicos. Y a nivel de equipamiento, monta una pantalla LCD que transmite toda la información necesaria, con iluminación full LED.

Se le ha aplicado un descuento de 400 euros al precio original de la Aprilia Tuono 125

Algo que también nos ha sorprendido enormemente en esta moto es el hecho de que se pueda conseguir 400 euros más barata de lo que costaba originalmente. Por ende, la cantidad que vas a necesitar desembolsar ahora mismo para conseguirla es de 4.600 euros.