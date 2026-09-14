QJ Motor hace más accesible una de sus custom más polivalentes para quienes quieren viajar

Coches y Motos 14 SEP 2026 - 16:09h.

Está disponible en color negro, teniendo un diseño que la hace ser tan especialmente llamativa

Japón elige el modelo más bonito de QJ Motor como la moto del año

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Si te gustan las motos custom, necesitas echar un vistazo a la QJ Motor SV 600 V, un modelo que nos deja sin palabras, y que es ideal para aquellos que busquen disfrutar de los largos viajes, tanto dentro como fuera del asfalto. Es una moto polivalente, que permite limitarla sin ningún problema para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y que está disponible en color negro, teniendo un diseño que la hace ser tan especialmente llamativa.

El motor que emplea es de cuatro cilindros en V, con una cilindrada de 561 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida y doble árbol de levas. Entrega una potencia de 69,4 CV a 10.500 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se sitúa en 53 Nm a 8.500 rpm. Está dotado de embrague anti-rebote y de un sistema de control de tracción, desconectable, mientras que la transmisión es secundaria por correa, con una amplia parrilla delantera para el radiador.

La parte ciclo es realmente completa, con horquilla y suspensiones Marzocchi, una ergonomía analizada y cuidada a fondo y unos materiales de primera calidad para garantizar su excelente funcionamiento. Y si pasamos a la instrumentación, lo que nos encontramos es una pantalla TFT de perfil redondo que muestra toda la información que necesitas, y que dispone de un sistema de conectividad para smartphones, así como la monitorización de la presión de los neumáticos.

La QJ Motor SRV 600 V está valorada en 6.999 euros

Lejos de lo que nos podríamos haber llegado a imaginar nada más verla, esta QJ Motor SRV 600 V tiene un precio que es realmente apetecible, por lo que puedes llevártela a casa si pagas únicamente un total de 6.999 euros. En definitiva, es una auténtica ganga y una magnífica oportunidad.