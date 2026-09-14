El DR que más llama la atención por su diseño es uno de los SUV más ambiciosos de la marca

Coches y Motos 14 SEP 2026 - 18:18h.

Esta marca poco conocida tiene modelos interesantes por precio

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El DR 6.0 dejó claro que el fabricante italiano quería ir más allá de los SUV sencillos con los que empezó a abrirse camino en España. Su carrocería de 4,50 metros, el frontal de aspecto deportivo y una dotación bastante generosa le dieron una presencia desconocida hasta entonces en la marca. La evolución actual, comercializada como DR 6, mantiene esa ambición y actualiza la fórmula con más potencia, más maletero y una imagen todavía más rotunda.

Es un coche que entra por los ojos porque no intenta esconder su tamaño. Tiene una parrilla enorme, unos faros muy finos y una línea de techo que cae ligeramente hacia la parte posterior. La combinación hace que parezca más ancho y bajo de lo que realmente es, alejándolo de la típica imagen de SUV familiar construido únicamente alrededor del espacio.

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Un frontal imposible de confundir

La parrilla ocupa casi todo el frontal y utiliza pequeñas piezas oscuras que producen un efecto tridimensional. Los grupos ópticos quedan integrados en la parte superior, mientras que las entradas laterales y las formas del paragolpes añaden un punto deportivo. Puede resultar recargado para quien prefiera diseños discretos, pero consigue que el DR tenga una identidad clara.

De perfil aparecen llantas de gran tamaño, una superficie acristalada que se estrecha hacia atrás y varios detalles cromados. El techo panorámico refuerza la apariencia de coche bien equipado y aporta luminosidad a un habitáculo que, gracias a la anchura de la carrocería, resulta cómodo para cuatro adultos.

La trasera también está trabajada. Los pilotos se extienden horizontalmente y ayudan a que el coche parezca ancho, mientras que el portón queda enmarcado por unas formas bastante marcadas. El DR 6.0 no busca la elegancia sencilla de un Mazda, sino causar una impresión inmediata, y ahí está buena parte de su encanto.

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Más capacidad en la evolución actual

El modelo actual mide 4,51 metros y ofrece un maletero de 475 litros. Es una mejora importante frente a los aproximadamente 380 litros del DR 6.0 original. Con los asientos posteriores abatidos, queda espacio suficiente para afrontar vacaciones, transportar bicicletas o cargar objetos voluminosos.

La cabina apuesta por dos pantallas digitales y una consola central elevada. Hay menos mandos físicos de los deseables para algunas funciones, aunque la presentación encaja bien con la apariencia sofisticada que busca el coche. Según el acabado, dispone de cámaras, techo panorámico, conectividad para teléfonos y distintas ayudas a la conducción.

Gasolina o GLP con etiqueta ECO

La gama actual utiliza un motor turbo de gasolina de 1,6 litros y 188 CV. Puede funcionar también con GLP, lo que permite obtener la etiqueta ECO de la DGT y reducir el coste por kilómetro cuando se utiliza habitualmente este combustible. La autonomía total anunciada alcanza hasta 1.300 kilómetros combinando ambos depósitos.

El precio parte de 28.900 euros en España, una cifra que ayuda a entender el posicionamiento de DR: ofrecer tamaño, potencia y equipamiento sin entrar en el territorio económico de los SUV premium.

El DR 6 no esconde su origen práctico, pero lo acompaña con una carrocería mucho más atrevida que la de los primeros modelos de la compañía. Por presencia, dotación y potencia, sigue siendo uno de los SUV más ambiciosos de DR y el que mejor demuestra hasta dónde quiere llegar la marca.