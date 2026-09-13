Coches y Motos 13 SEP 2026 - 20:39h.

El Elroq es uno de los mejores eléctricos de su categoría

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Compartir







Los coches eléctricos premium suelen justificar su precio con más potencia, materiales sofisticados y una imagen de marca reconocida. Sin embargo, cuando se analiza lo que realmente necesita una familia, esas ventajas no siempre pesan tanto como un buen maletero, una autonomía suficiente y un interior fácil de utilizar. El Skoda Elroq destaca precisamente porque dedica sus esfuerzos a esos apartados.

Con 4,49 metros de longitud, ocupa prácticamente el espacio de un SUV compacto convencional. No obliga a conducir un coche enorme para acceder a una batería grande y tampoco intenta impresionar con una carrocería demasiado aparatosa. Su planteamiento resulta familiar: ofrece espacio, soluciones útiles y una gama amplia, pero cambia el motor de combustión por una plataforma completamente eléctrica.

Más aprovechable de lo que parece desde fuera

El maletero dispone de 470 litros, una cifra muy competitiva para su tamaño. Bajo el piso se pueden guardar algunos accesorios y Skoda añade elementos habituales de su filosofía Simply Clever, como redes, ganchos y compartimentos destinados a evitar que los objetos se muevan. El cable de carga también cuenta con un espacio específico para no ocupar el centro del maletero.

Las plazas traseras aprovechan bien la distancia entre ejes y permiten viajar a dos adultos con comodidad. El suelo prácticamente plano mejora la posición del pasajero central, aunque sigue siendo una plaza menos cómoda para recorridos largos. En conjunto, el Elroq cumple mejor como coche familiar que varios eléctricos premium de silueta más deportiva y maleteros condicionados por la caída del techo.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Skoda está despertando un gran interés porque podría ser el coche más bonito que ha diseñado Skoda hasta la fecha

El interior no busca sorprender a primera vista, pero está bien ordenado. La pantalla central de 13 pulgadas se combina con una instrumentación pequeña y clara. Hay accesos directos para funciones habituales y numerosos huecos para dejar teléfonos, botellas o pequeños objetos.

Una autonomía que permite salir de la ciudad

La gama incluye diferentes capacidades de batería y niveles de potencia. Las variantes superiores pueden superar los 570 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que las versiones más asequibles reducen esa cifra a cambio de un precio más contenido. Esto permite escoger el coche en función del uso real sin pagar obligatoriamente por la batería de mayor tamaño.

La carga rápida alcanza potencias suficientes para recuperar buena parte de la batería durante una parada en carretera. El Elroq 85, además, combina 286 CV con tracción trasera y ofrece una respuesta muy rápida sin convertirse en un eléctrico incómodo. La entrega de potencia es suave y el ajuste de la suspensión prioriza el confort diario.

Menos prestigio y más coche útil

El diseño estrena un frontal cerrado denominado Tech-Deck Face, acompañado por faros estrechos y el nombre de Skoda escrito sobre el capó. Resulta moderno sin caer en rarezas y mantiene una carrocería relativamente cuadrada. Quizá no tenga la presencia de un SUV premium, pero tampoco parece un modelo económico.

Ahí está su principal argumento. El Elroq ofrece autonomía, calidad, tecnología y espacio sin cobrar todo el peso de un emblema de lujo. Un rival premium puede tener mejores materiales o más opciones, pero no necesariamente resuelve mejor los desplazamientos cotidianos y los viajes familiares. Para quien valore la utilidad por encima de la imagen, el Skoda puede ser la compra más inteligente.