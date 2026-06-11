Coches y Motos 11 JUN 2026 - 22:47h.

Skoda lo pone a la venta en su mejor versión mecánica

La alternativa al Skoda Kamiq es mucho más atractiva

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Durante años, Skoda ha destacado por fabricar coches prácticos, espaciosos y con una excelente relación calidad-precio. Sin embargo, la marca checa parece dispuesta a dar un paso más con el nuevo Skoda Epiq. Este SUV eléctrico no solo promete tecnología y eficiencia. También apuesta por un diseño mucho más emocional. De hecho, son muchos los que consideran que podría convertirse en el modelo más atractivo que la firma ha creado hasta ahora.

El Epiq representa una nueva etapa para Skoda. Sus líneas son más modernas, musculosas y sofisticadas. El frontal adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca, mientras que la silueta transmite una imagen robusta sin renunciar a unas proporciones equilibradas. El resultado es un SUV compacto con una presencia visual muy superior a la que suele encontrarse en este segmento.

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Skoda se sumerge en la electrificación con el Epiq

Sus dimensiones encajan perfectamente en el corazón del mercado europeo. Mide 4,17 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,58 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros. A pesar de su tamaño contenido, destaca por ofrecer un maletero de entre 475 y 1.344 litros, una cifra que supera a numerosos rivales de mayor tamaño.

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Por ahora, la gama se articula alrededor de una única versión denominada Epiq 55. Equipa un motor eléctrico que desarrolla 210 CV y 290 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Son cifras más que suficientes para un uso familiar y cotidiano.

La energía procede de una batería de 51,5 kWh. Este conjunto permite homologar una autonomía cercana a los 430 kilómetros, una cifra competitiva dentro de su categoría. Además, el consumo declarado es de solo 13,1 kWh cada 100 kilómetros, lo que demuestra el trabajo realizado por Skoda en materia de eficiencia energética. Más adelante llegarán otras dos versiones que se situarán por debajo.

El equipamiento no decepciona

Otro aspecto especialmente llamativo es el equipamiento de serie. Desde las versiones básicas incorpora tecnologías que normalmente se reservan para modelos más caros. Encontramos asistente avanzado de mantenimiento de carril, reconocimiento de semáforos y señales de tráfico, parada automática en señales de Stop, cámara panorámica con visión 3D, detección de objetos en cruces y hasta siete airbags, incluido uno central entre los asientos delanteros.

A todo ello se suma un precio muy competitivo. El nuevo Skoda Epiq arranca desde 22.800 euros con promociones y ayudas públicas aplicadas. Sin descuentos, la tarifa se sitúa en 33.650 euros. Una diferencia importante que puede convertirlo en una de las opciones más interesantes del mercado.