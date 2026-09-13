Opel acerca a todos los bolsillos uno de sus SUV familiares, con espacio y una gran versatilidad

Coches y Motos 13 SEP 2026 - 10:22h.

El nuevo Frontera tiene muchos argumentos a su favor

Opel convierte al Astra en una tentación

Compartir







El Opel Frontera recupera un nombre histórico para un coche completamente diferente. Ahora es un SUV familiar de 4,39 metros, disponible con mecánicas híbridas y eléctricas y, en determinadas configuraciones, con la posibilidad de instalar hasta siete plazas.

Pero su argumento más potente es el precio. Opel ofrece actualmente el Frontera Hybrid desde 22.950 euros al contado en España, una cifra especialmente competitiva para un coche de este tamaño. La versión eléctrica de 44 kWh parte de 25.350 euros, mientras que la alternativa con batería de 54 kWh amplía considerablemente la autonomía.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte el Grandland en un SUV deportivo

Mucho coche por poco más de 20.000 euros

La versión de acceso utiliza un motor 1.2 turbo asociado a un sistema híbrido y una transmisión automática. Desarrolla 110 CV y homologa aproximadamente 5,2 l/100 km. Por encima aparece otra variante Hybrid de 145 CV, que parte de 24.150 euros. Ambas permiten acceder a la etiqueta ECO y no requieren conexión a un cargador. Es una combinación especialmente interesante para familias que necesitan espacio pero todavía no pueden o no quieren depender de un eléctrico.

PUEDE INTERESARTE El Opel más bonito está a precio de Dacia

La tarifa es uno de los elementos que realmente separan al Frontera de muchos SUV actuales. Mientras buena parte del segmento compacto ha superado claramente los 30.000 euros, Opel mantiene una puerta de entrada por debajo de esa barrera incluso sin aplicar financiación.

Hasta siete plazas

Opel permite configurar determinadas versiones con una tercera fila y alcanzar siete plazas. Evidentemente, los dos últimos asientos están orientados principalmente a niños o a una utilización ocasional por adultos, pero amplían considerablemente las posibilidades familiares.

Con cinco plazas, el Frontera ofrece un espacio de carga mucho más aprovechable. Los asientos posteriores pueden plegarse para aumentar la superficie disponible y las formas cuadradas de la carrocería facilitan transportar objetos voluminosos.

El habitáculo sigue una filosofía sencilla. Opel utiliza su conocido Pure Panel con pantallas digitales en las versiones correspondientes y mantiene diferentes soluciones de almacenamiento repartidas por la cabina. No busca ofrecer el interior más lujoso de la categoría. El objetivo está en aprovechar cada centímetro y mantener controlado el precio.

También hay dos eléctricos

El Frontera Electric de 44 kWh desarrolla 113 CV y puede alcanzar hasta aproximadamente 309 kilómetros de autonomía. Su precio al contado se sitúa actualmente desde 25.350 euros. La versión con batería de 54 kWh mantiene los 113 CV pero aumenta la autonomía hasta unos 396 kilómetros. Parte de 27.450 euros.

Eso permite escoger entre cuatro planteamientos principales sin cambiar de carrocería: híbrido de 110 CV, híbrido de 145 CV y dos eléctricos con diferente batería. Y ahí está la verdadera fortaleza del Frontera. Opel no ha intentado convertirlo en otro SUV aspiracional cargado de equipamiento costoso. Ha construido un coche familiar relativamente grande y ha mantenido precios propios de segmentos inferiores.

Con versiones desde 22.950 euros, etiqueta ECO, alternativas eléctricas y la posibilidad de disponer de siete plazas, resulta difícil encontrar muchos SUV que ofrezcan semejante versatilidad por un desembolso parecido.