La Morbidelli F352 planta cara a las naked deportivas, con motor bicilíndrico y un enfoque dinámico

Coches y Motos 20 SEP 2026 - 01:33h.

Es apta para los usuarios con carné A2

La Morbidelli SC125RE es la retro más bonita, y barata

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Cuando hablamos de naked infravaloradas, una de las primeras que se nos viene a la cabeza es la Morbidelli F 352. Es una moto sensacional, que le planta cara a otras de mayor cilindrada, y que es excelente gracias a su enfoque dinámico y a su asumible precio, que provoca que esté al alcance de todas las economías. Es apta para los usuarios con carné A2, por lo que creemos que es una compra que merece mucho la pena estudiar.

Su equipamiento es muy completo, pues no le falta de nada, aunque algo que nos gusta por encima del resto es su propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 350 centímetros cúbicos y ocho válvulas, dotado de embrague anti-rebote. La potencia que declara es de 40 CV, mientras que el par máximo se sitúa en 31,5 Nm, y dispone de hasta tres modos de conducción, lo que no suele ser habitual en motos de un tamaño más bien pequeño.

Tampoco le faltan el control de tracción y el ABS desarrollado por Bosch, que es desconectable en la rueda trasera. En la parte ciclo se ha puesto mucho énfasis para conseguir que sea una moto sin puntos débiles, y por el resultado se puede afirmar que lo han conseguido con creces. Mientras que, pasando al equipamiento, incluye de serie iluminación full LED y una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación con conectividad medianta aplicación.

La Morbidelli F 352 cuesta 3.999 euros

Para despejar las dudas, es necesario conocer el irrisorio coste que le han colocado a la Morbidelli F 352, que nos parece una de las motos más apetecibles del mercado. Y es que pocas opciones mejores vas a encontrar por únicamente un total de 3.999 euros, lo que nos parece un chollo.