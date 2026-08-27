Más equipada y mejor que la Morbidelli F 352, con un motor lleno de carácter y pensada para viajar

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 05:30h.

una inversión que también merezca mucho la pena de realizar

La Morbidelli más bonita es la fácil de conducir

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La Morbidelli F 352 es una moto muy infravalorada, y que a todos los que la conocen les gusta mucho. Pero es que hay otra alternativa en el segmento que es incluso más llamativa, gracias a su motor lleno de carácter, y a su parte ciclo. Y eso provoca que la Bajaj Pulsar NS 400 sea una inversión que también merezca mucho la pena de realizar, al contar con todo lo necesario para poder ser considerada como una de las mejores naked de corte deportivo.

En relación calidad precio hay pocas cosas que sean mejores, y sus principales características son el diseño exterior, la estética marcada en el frontal, la construcción robusta o su asumible coste. Y se puede conducir sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné A2, lo que también es de agradecer. El propulsor que tiene equipado es de 376 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 40 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 35 Nm a 6.500 rpm.

Dispone de acelerador electrónico, con distintos modos de conducción, así como también ABS y control de tracción, y no podemos olvidarnos del sistema ride by wire ni de su modo off road. La parte ciclo es tan completa y fiable que te invita a hacer largos viajes, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla LCD con conectividad, y con unos faros LED con DRL. Sin duda, la marca china consigue impresionar con modelos como este.

La Bajaj Pulsar NS 400 cuesta apenas 4.699 euros

Si quiere saber cuánto necesitas tener para poder adquirir esta Bajaj Pulsar NS 400, lo cierto es que te llevarás una grata alegría cuando veas que no se necesita más que un total de 4.699 euros.