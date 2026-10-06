Benelli democratiza una de sus motos más cómodas, polivalentes, eficientes y viajeras

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 14:57h.

Una historia curiosa es que el nombre de este modelo se debe al león de Pasaro, que adorna el logotipo de la marca

La Benelli TRK 702 es una de las trail baratas que parecen de 15.000 euros por presencia y tamaño

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En Benelli tienen a tu disposición una moto increíblemente cómoda, polivalente y perfecta para irse de ruta. Nos cuesta pensar que podrás encontrar una alternativa mejor a esta Leoncino 500, con un diseño magnífico que no pasa desapercibido en ningún lugar, y que se posiciona como una de las naked más interesantes de media cilindrada. Logra una estética enfática y evocadora, sin necesidad de recurrir a la etiqueta vintage, y está disponible en varios colores, como el gris mate, el rojo o el negro y verde.

Ofrece un diseño con detalles contemporáneos y tecnología de última generación, que despierta cierta nostalgia, y también cuenta con iluminación full LED, potente frenada con pinzas de anclaje radial, sistema anti-bloqueo de frenos ABS y mucho más. Su motor es de dos cilindros, con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, refrigerado por agua. Ofrece una potencia de 47,6 CV, que hace que sea una moto apta para el carné A2, suficientes para disfrutar de cualquier ruta.

Una historia curiosa es que el nombre de este modelo se debe al león de Pasaro, que adorna el logotipo de la marca. En caso de que busques una moto buena, bonita y barata, no podemos tener más claro que esta debe de ser tu elección. Y cuando descubras el irrisorio precio que se necesita pagar a cambio de esta moto, despejarás las pocas dudas que te pueden quedar. No lo pienses más y consigue este modelo del que pronto hablará todo el mundo.

La Benelli Leoncino 500 cuesta 5.590 euros

Como hemos dicho anteriormente, el precio de la Benelli Leoncino 500 es uno de sus puntos fuertes. Esto permite poder hacerla tuya y conseguirla si pagas un total de 5.590 euros, una cifra muy accesible y que merece mucho la pena desembolsar.