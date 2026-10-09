QJ Motor democratiza una de sus motos más divertidas de manejar
QJ Motor tiene una alternativa a la Triumph Daytona 660 que sorprende por potencia y equipamiento
La nueva QJ Motor es, para muchos, la moto más bonita de la marca
En QJ Motor han democratizado y acercado a todos una de sus motos más divertidas de manejar, y que también nos resulta una de las más originales que se han diseñado jamás. Se trata de la SRV 600 V, una moto con un marcado carácter estético y también mecánico, que se puede conseguir en un único color, como es el negro. Se puede limitar para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y esto es lo que permite que tanta gente se pueda permitir conseguirla, además de por su precio.
Su motor tiene una disposición bastante curiosa y peculiar, ya que en lugar de montar un bicilíndrico, utiliza uno de cuatro cilindros en V, con una cilindrada de 561 centímetros cúbicos. Tiene refrigeración líquida y doble árbol de levas, y está equipado con un embrague anti-rebote, que busca aportar la máxima suavidad en el funcionamiento. La potencia declarada es de 69,4 CV a 10.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 53 Nm a 8.500 rpm.
También presume de elementos como el control de tracción desconectable, la transmisión secundaria por correa o una amplia parrilla para el radiador, y en la parte ciclo, queremos destacar la horquilla Marzocchi, o su cuidada ergonomía. Pasando al equipamiento, tenemos una pantalla TFT en la instrumentación, con un perfil redondo, que encaja mucho mejor en el estilo de la moto. Dispone de sistema de conectividad, y monitorización en tiempo real del estado de los neumáticos.
La QJ Motor SRV 600 V cuesta apenas un total de 6.999 euros
Si te preguntas por el precio que tiene esta QJ Motor SRV 600 V, te vas a quedar con la boca abierta en cuanto descubras que apenas cuesta un total de 6.999 euros, lo que nos parece una ganga donde las haya.