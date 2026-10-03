QJ Motor tiene una alternativa a la Triumph Daytona 660 que sorprende por potencia y equipamiento

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 17:21h.

Llega directa desde el campeonato de Supersport

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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Si tu intención es comprarte una moto deportiva, seguramente hayas pensado en la Triumph Daytona 660 como una de tus opciones. Pero a nosotros también nos encanta la QJ Motor SRK 800 RR, que a nuestro parecer es todavía más interesante, gracias a su potencia y a su gran nivel de equipamiento. Llega directa desde el campeonato de Supersport, y está disponible en un color rojo que le permite tener una gran presencia, al parecerse a una Ducati.

Uno de los apartados más llamativos en esta moto es su aerodinámica, con unos apéndices inspirados en los de MotoGP, que le permiten tener más estabilidad y velocidad punta. Se han estudiado a fondo en el túnel de viento, y el resultado es inmejorable. En cuanto a su propulsor, tiene equipado un motor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 778 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas y refrigeración líquida, que busca una entrega de potencia lineal y controlable.

También incluye de serie el quickshifter bidireccional, y las vibraciones se han limitado al máximo. Las cifras de potencia que declaran son de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 75 Nm a 8.500 rpm, pudiendo limitarse para el carné A2. Puede llegar a los 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos, y cuenta con frenos Brembo o suspensiones y amortiguador Marzocchi. Y tampoco le faltan el control de velocidad de crucero, el control de tracción o el ABS desarrollado por Bosch, mientras que en la instrumentación hay una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

QJ Motor le pone un precio de 7.999 euros a la SRK 800 RR

Si acabas de quedar satisfecho con todo lo que tiene esta QJ Motor SRK 800 RR, déjanos matizar que todavía no sabes lo que cuesta. Y es que puedes tenerla en casa si pagas un total de 7.999 euros, lo que es una maravilla.