La Triumph Trident 660 tiene una rival que sube el listón en diseño y equipamiento

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 03:42h.

Es una moto vanguardista estilo cruiser, con una ergonomía cómoda

Triumph tiene la moto perfecta para los amantes de las deportivas y de la adrenalina

Compartir







A la Triumph Trident 660 le ha salido un duro rival, que sube el listón en cuanto a diseño y equipamiento, pues es una naked que nos encanta y que resulta imposible que pueda pasar desapercibida. Tiene una estética atrevida y musculosa, y no se queda atrás en nada con respecto a modelos mucho más caros, lo que convierte a la Benelli 502 C en una de las compras más inteligentes e interesantes que se pueden realizar a día de hoy en el mercado.

Es una moto vanguardista estilo cruiser, con una ergonomía cómoda y cuidada para hacer largos trayectos, y que cuenta en su interior con un propulsor de dos cilindros, refrigerado por agua, con cuatro válvulas. La potencia que entrega es de 47,8 CV, con un par máximo de 45 Nm a 6.000 rpm, lo que hace que sea apta para el carné A2. La caja de cambios está asociada a seis velocidades, y el sistema de inyección electrónica garantiza una buena respuesta, con un consumo de combustible moderado.

Esto significa que, junto a su depósito de 21 litros de capacidad, puede prometer largos trayectos sin la necesidad de parar a repostar. El chasis es un tubular de acero que va acompañado de una horquilla invertida con barras, y un mono amortiguador trasero central regulable en precarga. El faro es de tecnología LED, con personalidad y detalles minimalistas y la instrumentación es totalmente digital, con una pantalla LCD que muestra toda la información necesaria.

La Benelli 502 C cuesta apenas 5.890 euros

El plato fuerte a la hora de ver la Benelli 502 C llega cuando conoces su irrisorio coste, que te permite poder conseguirla en caso de que pagues a cambio un total de 5.890 euros, algo que nos parece hasta difícil de creer.