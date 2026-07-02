Coches y Motos 02 JUL 2026 - 03:02h.

Únicamente se necesitan un total de 5.590 euros si deseas conseguirla

La nueva Benelli ha conseguido dejarnos sin palabras por lo bonita que es

Compartir







Benelli presume de varias de sus motos, que están entre las mejores del mercado, pero hay una en especial que es considerada como la mejor opción si te gustan las escapadas de fin de semana. Y es que la Leoncino 500 cuenta con una serie de características que la hacen ser tan especial y llamativa a simple vista, acompañada de unas prestaciones magníficas. No nos cabe ni la más mínima duda de que es un acierto asegurado, del que no te arrepentirás nunca.

Es una moto de diseño clásico, pero obviamente, cargada de la última tecnología y del equipamiento más avanzado, así como unas ayudas a la conducción que hacen que sea tan sencilla y agradable de manejar. La iluminación es full LED, cuenta con sistema antibloqueo de frenos ABS, una potente frenada con pinzas de anclaje radial, horquilla invertida y mucho más. Pero lo mejor se encuentra en el interior, donde hay un motor que es extraordinario.

El propulsor que tiene equipado es un bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia máxima de 47,6 CV, lo que la sitúa al límite de lo permitido para el carné A2. Desde la última actualización que tuvo, cuenta con la homologación Euro 5+, y se puede elegir entre varios colores, que son el rojo, el gris mate y el negro y verde. Creemos que es una inversión segura y sin riesgo, que ofrece muchas más pros que contras.

La cifra que se necesita pagar por la Benelli Leoncino 500 es de 5.590 euros

No tendrás que invertir ninguna cifra monstruosa a cambio de la Benelli Leoncino 500, ya que únicamente se necesitan un total de 5.590 euros si deseas conseguirla, lo que a nuestro modo de ver es una auténtica ganga.